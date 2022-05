Radíme: Nepotrebné lieky treba zaniesť do lekárne

Bratislava 2. mája (TASR) - Nespotrebované lieky alebo lieky po uplynutí času spotreby by ľudia nikdy nemali vyhadzovať do koša či splachovať. Vo vnútornom obale ich treba zaniesť späť do lekárne, vonkajší obal možno klasicky recyklovať. Pripomína to Slovenská lekárnická komora (SLeK) v rámci odporúčaní, ako správne likvidovať nepotrebné lieky.



"Pacient môže nespotrebované lieky zaniesť naspäť do ktorejkoľvek lekárne, kde ich prevezme vyškolený farmaceutický zamestnanec. Následne sú spracované adekvátnym spôsobom, ktorý kontroluje Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL),“ doplnil riaditeľ ŠÚKL Peter Potúček.



Do lekárne podľa lekárnikov patria nespotrebované tablety, kapsuly a čapíky v blistroch, sirupy a kvapky vo fľaštičkách, masti, krémy a gély v tubách a téglikoch. Tiež použité injekčné striekačky so zatavenou ihlou, inzulínové perá a ampulky injekčných roztokov. "Vonkajšia papierová krabička sa triedi bežným spôsobom. To platí v prípade humánneho aj veterinárneho lieku," uviedli lekárnici.



Naopak, do lekárne nepatria zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny, výživové doplnky, detská výživa, kozmetické výrobky ani iný sortiment zakúpený v lekárni, ktorý nie je liekom.