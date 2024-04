Radíme: Nesprávne užívanie liekov môže ovplyvniť ich účinok

Bratislava 29. apríla (TASR) - Nesprávne užívanie liekov môže ovplyvniť ich účinok. Môže to viesť k tomu, že nebudú účinkovať vôbec alebo budú účinkovať nesprávnym spôsobom. Upozornil na to Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Apeluje preto na zodpovednosť.



"Lieky viazané na lekársky predpis užívajte iba vtedy, keď vám ich predpísal lekár. Pri užívaní dodržiavajte pokyny lekára, prípadne lekárnika. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa," priblížil na sociálnej sieti.



ŠÚKL upozornil, že ľudia si lieky nemajú dávať preventívne, ale iba ak ich potrebujú. "Bezúčelné nadmerné užívanie liekov môže v niektorých prípadoch zbytočne zaťažiť váš organizmus," dodal.



Zároveň na pacientov apeloval, aby si lieky nekupovali do zásoby. "Ušetríte tým životné prostredie aj financie. Okrem vašej peňaženky šetríte aj verejné financie, náklady na likvidáciu nespotrebovaných liekov totiž znáša štát," podotkol.