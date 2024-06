Radíme: Olivový olej môže pomôcť predchádzať cukrovke

Bratislava 19. júna (TASR) - Zahrnutie primeraného množstva olivového oleja do stravy môže pomôcť znižovať riziko vzniku cukrovky druhého typu a podporiť kondíciu srdca prostredníctvom priaznivejšieho krvného tlaku, obmedzovania zápalov a regulácie hladín cholesterolu. Poukázal na to Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu Úradu verejného zdravotníctva SR.



"Priaznivé účinky olivového oleja sú spôsobené najmä vysokým obsahom prospešných mononenasýtených mastných kyselín a polyfenolov (antioxidantov)," dodal. Olivový olej je podľa odborníkov dobré konzumovať najmä v kombinácii s čerstvou zeleninou.



Radia takisto využívať v strave aj iné oleje s prospešnými vlastnosťami. "Vo všeobecnosti dávajte prednosť nenasýteným tukom (repkový olej, olivový olej, slnečnicový olej, kukuričný olej alebo sezamový olej) namiesto nasýtených tukov (živočíšny tuk, kokosový olej alebo palmový olej)," ozrejmili. Z pohľadu rozmanitosti je podľa nich ideálna pestrá obmena rastlinných olejov, napríklad repkový - olivový - slnečnicový. Oleje sú prirodzene prítomné aj v orechoch, semenách, olivách či napríklad avokáde.



Odborníci podotkli, že rastlinné oleje sú dôležitou súčasťou zdraviu prospešnej výživy, pretože poskytujú esenciálne mastné kyseliny. "Rastlinné oleje si aj napriek spomínaným prospešným vlastnostiam do stravy pridávajte iba v malých množstvách - primeraná porcia pre zdravú dospelú osobu je ekvivalent jednej čajovej lyžičky denne," dodali.