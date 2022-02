Radíme: Omikron spôsobuje aj bolesť očí či uší

Bánovce nad Bebravou 7. februára (TASR) - Nový variant koronavírusu omikron sa nevyhýba ani ľuďom, ktorí už ochorenie COVID-19 prekonali. Prejavuje sa novými osobitými príznakmi, ako je bolesť očí či uší. Napriek veľkej infekčnosti však zväčša neprináša extrémne ťažký priebeh ani úmrtnosť. Priblížila to lekárka oddelenia pre pacientov s COVID-19 nemocnice v Bánovciach nad Bebravou Miriam Šatalová.



"Novinkou pri omikrone je, že u pacientov sa vyskytli aj iné príznaky, menej časté v minulých vlnách pandémie – bolesť očí, uší, tráviace ťažkosti, kýchanie, bolesti chrbtice," povedala Šatalová.



Medzi najčastejšie príznaky podľa nej patria kašeľ, horúčka, celková slabosť, nádcha, bolesť hlavy, bolesť hrdla, bolesť svalov. "U očkovaných jedincov má omikron tendenciu spôsobiť len miernejšie príznaky, akými sú bolesť hrdla, bolesť hlavy, bolesť očí, bolesti svalov, únavu, nádchu, kýchanie. Vyskytnúť sa môže i suchý kašeľ a horúčka, ale sú menej časté ako u predchádzajúcich variantov," doplnila.



V začiatkoch ochorenia sa omikron prejavuje bolesťou hrdla, bolesťami tela a bolesťou hlavy. Tieto príznaky trvajú niekoľko dní. "Strata chuti a čuchu je menej častá a zriedkavejšie sú aj závažné pľúcne problémy. U očkovaných ľudí je pravdepodobnejšie, že u nich variant prebehne ako bežné prechladnutie. Nezaočkovaní ľudia a ľudia s oslabeným imunitným systémom majú vyššiu pravdepodobnosť, že sa u nich rozvinie vážne ochorenie COVID-19, a to aj pri typicky miernejšom variante," ozrejmila bánovská lekárka.



Nezaočkovaní jedinci podľa nej majú tendenciu mať dlhšie trvajúce a závažnejšie príznaky, ktoré začínajú príznakmi podobnými prechladnutiu, ale prechádzajú do ťažkých respiračných symptómov, kašľa, bolestí celého tela, bolestí hlavy, ťažkostí s dýchaním a - v závažných prípadoch - zápalu pľúc a zlyhania dýchania.



"Omikron je zatiaľ najinfekčnejší variant nového koronavírusu, ale nezdá sa, že by bol taký smrteľný ako predchádzajúce varianty, ako napríklad delta. Vedci tvrdia, že je to preto, že omikron má tendenciu zostať v hornom dýchacom systéme, namiesto toho, aby sa usadzoval v pľúcach, kde môže spôsobiť viac škody," vysvetlila lekárka.



Do nemocníc sa s týmto variantom nového koronavírusu podľa nej dostávajú predovšetkým pacienti s oslabenou imunitou a nezaočkovaní. "Okrem toho môže predstavovať zvýšené riziko reinfekcie aj pre ľudí, ktorí už COVID-19 mali," uzavrela.