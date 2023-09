Radíme: Otrava krvi môže za určitých okolností ohroziť každého človeka

Bánovce nad Bebravou 20. septembra (TASR) - Sepsa, známa ako otrava krvi, môže za určitých okolností ohroziť každého človeka. Pozor by si mali dať pacienti po operáciách či úrazoch, deti alebo ľudia s chronickými ochoreniami. Upozornila na to primárka oddelenia dlhodobo chorých a riaditeľka nemocnice v Bánovciach nad Bebravou Mina Bobocká.



Sepsa je život ohrozujúca reakcia na infekciu. "V prípade, že je organizmus oslabený, baktérie sa napriek liečbe môžu dostať do krvného obehu, odkiaľ sa rozšíria do tela. Imunitný systém pri boji s infekciou vylučuje veľké množstvo obranných látok, čo spôsobuje rozsiahly zápal, zmeny vnútorného prostredia a zlyhávanie orgánov," načrtla Bobocká.



Za určitých okolností sepsa podľa nej ohrozuje každého, vysoké riziko jej vzniku je však u ľudí s oslabenou imunitou, pacientov po operáciách, nehodách či ťažkých poraneniach, osôb, ktoré trpia chronickými chorobami, napríklad cukrovkou, rakovinou, ochoreniami pľúc a obličiek, ďalej u seniorov nad 65 rokov a u malých detí.



Diagnostikovať sepsu je pomerne náročné. "Medzi príznakmi často dominuje horúčka, ale môže sa stať, že laboratórne výsledky veľa nenapovedia," priblížila lekárka. Nie každá prítomnosť baktérie v krvi však podľa nej znamená sepsu, pacient musí spĺňať viaceré kritériá diagnózy, preto je dôležité s ním pracovať komplexne a zamerať sa aj na ostatné príznaky. "Spomenúť môžeme rýchlu srdcovú frekvenciu, zrýchlené dýchanie, zníženie krvného tlaku, v ťažších prípadoch poruchy močenia, dezorientáciu, zmätenosť, bledú a studenú kožu, bolesti brucha alebo únavu," vymenovala.



Pri podozrení na vznik sepsy musia lekári bezodkladne nasadiť antibiotiká, podľa stavu buď širokospektrálne, alebo vhodné pre konkrétny patogén. "Okrem toho je potrebné riešiť aj sprievodné príznaky. Podávajú sa lieky, ktorými upravujeme krvný tlak, kortikosteroidy, inzulín na udržiavanie hladiny cukru, lieky proti bolesti, lieky pôsobiace na imunitný systém," ozrejmila odborníčka.



Predísť vzniku sepsy je podľa nej možné dodržiavaním prísnych zásad hygienicko-epidemiologického režimu počnúc hygienou rúk, až po pravidelnú výmenu močových a venóznych katétrov, ošetrovaním dekubitov a dezinfekciou rán. Prevenciou je i očkovanie proti niektorým baktériám, akými sú napríklad pneumokoky. "Hoci riziko vzniku sepsy ovplyvňuje veľké množstvo faktorov, spomenutými opatreniami ho dokážeme výrazne znížiť," dodala Bobocká.