Radíme: Pacientom s Parkinsonovou chorobou pomáha i fyzioterapia

Bánovce nad Bebravou 20. apríla (TASR) - Fyzioterapia pomáha pacientom s Parkinsonovou chorobou zostať nezávislými, zvyšuje ich rovnováhu a silu. Špecifické druhy terapie odborníci využívajú i pri trénovaní jemnej motoriky či intenzity hlasu. Uviedla to vedúca fyzioterapeutka nemocnice v Bánovciach nad Bebravou Libuša Klamárová.



Parkinsonova choroba je degeneratívna porucha centrálneho nervového systému, ktorá postihuje najmä motorický systém. Najčastejšie sa vyskytuje u ľudí nad 60 rokov.



Nápomocná pri zmiernení príznakov choroby je i fyzioterapia. Fyzioterapeut sa zameriava správnymi pohybmi na zvýšenie mobility, sily a rovnováhy a pomáha zostať pacientovi nezávislým. "Špecifická forma fyzikálnej terapie Parkinsonovej choroby sa nazýva LSVT BIG tréning. Je určená na to, aby pomohla pacientom zvýšiť to, čo nazývame amplitúda pohybu," spomenula Klamárová.



V LSVT BIG podľa nej robí pacient prehnané fyzické pohyby, ako sú vysoké kroky a švihy rukami. "Je to spôsob, ako pretrénovať svaly a spomaliť progresiu hypokinézy, čo sú čoraz menšie a viac miešané pohyby, ktoré sa vyskytujú pri tejto chorobe,“ ozrejmila.



Ľudia žijúci s Parkinsonovou chorobou môžu mať problémy s pohybom, obliekaním a inými činnosťami každodenného života. "LSVT BIG preto efektívne trénuje aj jemnú motoriku, ktorá je potrebná napríklad pri zapínaní košele, ale aj hrubú, ktorú používame pri vstávaní z pohovky alebo stoličky, prípadne na udržiavanie rovnováhy pri chôdzi," priblížila Klamárová.



Liečba podľa nej zlepšuje chôdzu, sebaobsluhu a ďalšie úlohy tým, že pomáha ľuďom prekalibrovať to, ako vnímajú svoje pohyby. Učí ich tiež, ako a kedy vyvinúť väčšie úsilie na vytvorenie väčších pohybov.



U prevažnej väčšiny pacientov s Parkinsonovou chorobou sa v priebehu ochorenia objavujú aj poruchy reči a hlasu. Hlas býva tlmený, intonácia monotónna. "V tomto pomáha zasa LSVT LOUD terapia, ktorou pacientov učíme používať hlas na bežnejšej úrovni hlasitosti pri rozprávaní doma, v práci alebo v komunite. Kľúčom k liečbe je pomôcť ľuďom pochopiť svoje vnímanie hlasu, aby vedeli, ako nahlas alebo potichu znejú iným ľuďom, a mohli sa cítiť pohodlne pri použití z ich pohľadu silnejšieho hlasu, ktorý však ostatným znie normálne," ozrejmila odborníčka.



Užitočné pri terapii podľa nej bývajú aj hodiny tanca a tai- chi.