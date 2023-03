Radíme: Pitím alkoholu si seniori skracujú život o niekoľko rokov

Handlová 6. marca (TASR) - Pitím alkoholu si seniori skracujú život o niekoľko rokov. Alkohol u nich môže vzbudiť nielen závislosť, ale i zhoršiť priebeh základného ochorenia. Upozornila na to primárka oddelenia dlhodobo chorých nemocnice v Handlovej Miriam Kvostková.



Odborníci tvrdia, že závislých od alkoholu je stále viac ľudí v seniorskom veku. Vo vekovej skupine nad 65 rokov pritom zaznamenali nárast o viac ako 100 percent. "Niektorí pacienti majú návyk konzumácie alkoholu už z mladších čias, mnohých k závislosti dovedie strata partnera, ospravedlňujú ju samotou či nezáujmom o ďalší život," uviedla Kvostková. Zaujímavé podľa nej je, že kým u mladších ľudí majú problém s alkoholom skôr muži, v skupine seniorov sú to zasa ženy.



Seniori sú špecifickou skupinou predovšetkým z dôvodu, že mnohí trpia viacerými diagnózami. "Alkohol u nich môže nielen povzbudiť závislosť, ale aj zhoršiť priebeh základného ochorenia. Rýchlo sa podpisuje pod chradnúce fyzické a duševné zdravie, telesné ťažkosti sú sprevádzané srdcovocievnymi ochoreniami, problémami s pečeňou, obličkami a poruchami imunitného systému," priblížila Kvostková.



Organizmus starších ľudí podľa nej navyše spracováva alkohol omnoho pomalšie než mladšie telá, následkom čoho majú naň zvýšenú citlivosť. Vplyv alkoholu súvisí aj s úbytkom telesnej hmotnosti, najmä svalov. "S pribúdajúcim vekom totiž dochádza k postupnej strate svaloviny a čím je menej svalov na absorbovanie alkoholu, tým rýchlejšie pociťujú seniori účinky alkoholu. Ich zdravie však ohrozuje aj sekundárne, pretože zvyšuje riziko pádov, zlomenín a iných nebezpečných poranení. Nemenej dôležitá je duševná stránka, ktorá na alkohol reaguje poruchami nálady, depresiami a úzkosťami," vymenovala lekárka.



Seniori by sa konzumácii alkoholu mali podľa nej vyhýbať aj z dôvodu množstva liekov, ktoré užívajú na svoje primárne diagnózy. "Stáva sa, že už na prvý pohľad zistíme, či niekto pije alkohol pravidelne, predpoklad nám potvrdia aj výsledky krvi poukazujúce na poškodenej pečene a tiež USG vyšetrenie. Žiaľ, často sa stáva, že práve konzumáciou alkoholu si seniori vedome skrátia život aj o niekoľko rokov," uzavrela primárka.