Radíme: Po kúpaní vo verejných vodách treba sprchu a suché plavky

Handlová 14. augusta (TASR) - Kúpanie vo verejných vodách so sebou môže priniesť urologické či gynekologické ťažkosti. Dôležitá je preto po ňom dôkladná sprcha i výmena mokrých plaviek za suché. Upozornila na to urologička nemocnice v Handlovej Viola Filipovičová.



Odborníci považujú za rizikové kúpanie vo verejných vodách z hľadiska rozvoja vzniku infekcií močových a pohlavných ciest. "Baktérie spôsobujúce infekcie sú častejšie v termálnych teplých vodách, umelé vodné plochy majú výhodu, že voda je chladnejšia, nevýhodou je však väčšie riziko výskytu siníc a iných mikroorganizmov," načrtla Filipovičová.



Voda v bazénoch na kúpaliskách by podľa nej mala byť pravidelne sledovaná a ošetrovaná, problém nastáva pri preplnení bazénu väčším množstvom ľudí. Faktory, ktoré zvyšujú riziko nakazenia, sú príliš chladná voda, prievan či sedenie na studenom povrchu. Veľké problémy robí zvyk ponechať si mokré plavky na sebe, čo vytvára ideálne prostredie na množenie sa baktérií. "Častejšie bývajú infekciou postihnuté ženy vzhľadom na kratšiu močovú trubicu a blízkosť pošvy a konečníka k vonkajšiemu ústiu močovej trubice. Náchylnejší sú tiež diabetici, osoby so zníženou imunitou alebo s nízkou úrovňou hygieny," upozornila urologička.



Termálna voda podľa nej nie je chlórovaná, preto sa v nej choroboplodné zárodky dokážu rýchlo množiť. Kúpanie v prírodnom jazere zase so sebou prináša riziko kontaktu s rôznymi choroboplodnými zárodkami a inými mikroorganizmami. "U žien sa prejavujú nákazy, ako zápaly močového mechúra, močovej trubice, často združené s gynekologickými zápalmi. U mužov najčastejšie ide o zápaly predkožky, prostaty, prípadne semenníkov. V prípade, ak sa ochorenie nezachytí včas, môžu sa rozvinúť zápaly obličiek, prípadne ochorenia majú zdĺhavejší a komplikovaný priebeh," priblížila odborníčka.



Štandardom u infekcií močových ciest je podľa nej vyšetrenie moču s následnou cielenou antibiotickou liečbou, liečba zápalov predkožky spočíva aj v doplnkovej lokálnej liečbe. Častá je liečba pridružených gynekologických zápalov u žien. "Najlepšou prevenciou je po každom kúpaní sa dôkladne osprchovať čistou vodou a prezliecť sa z mokrých plaviek do suchých. Vhodné je aj použitie antibakteriálneho mydla," odporučila Filipovičová.