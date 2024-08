Radíme: Po návrate z dovolenky treba vodu poriadne odpustiť

Bratislava 12. augusta (TASR) - Po návrate z dovolenky by sa najskôr mala zapnúť práčka či poliať kvety, aby sa z vnútorného domového rozvodu pitnej vody odpustila voda, ktorá tam dlhšie stagnovala. TASR o tom informovala Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS), ktorá odporúča vodu dostatočne odpustiť.



"Je veľmi pravdepodobné, že vo vodovodnom potrubí, v ktorom zostala dlhšiu dobu stáť voda, došlo k premnoženiu mikroorganizmov. Vo vlhku a v teple majú na to ideálne podmienky. Po vypití takejto vody môžete mať dokonca aj zdravotné problémy," priblížil vedúci odboru marketingu a komunikácie BVS Matúš Stračiak.



Odporúča preto jednoduchý test. Ľudia môžu teplotu vody skúsiť na prste ruky. Ak pocítia, že sa teplota zmenila a je studená, môžu sa napiť. Chladnejšia voda je chutnejšia a je aj známkou toho, že do bytu či domu pritiekla čerstvá voda z verejného vodovodu. "A vtedy máte istotu v kvalite, za ktorú ručí BVS, pretože pitná studená voda je pravidelne spoločnosťou kontrolovaná a pre nikoho nepredstavuje zdravotné riziko," skonštatoval Stračiak.