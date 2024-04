RADÍME: Po uhryznutí kliešťom možno krv darovať najskôr po mesiaci

Bratislava 15. apríla (TASR) - Po uhryznutí kliešťom možno krv a jej zložky darovať najskôr po jednom mesiaci. Darcovia však nemôžu mať prejavy vedľajších príznakov. Upozornila na to Národná transfúzna služba SR.



"Uhryznutie kliešťom síce pre človeka predstavuje riziko len v prípade, že je parazit prenášačom rôznych ochorení, no pred darovaním krvi musíme mať u darcu istotu, že je absolútne bezrizikový," priblížila na sociálnej sieti.



Krv možno darovať aj po prekonaní boreliózy, a to pol roka po úplnom vyliečení, ktoré je potvrdené laboratórnym vyšetrením a lekárom. Ľudia, ktorí prekonali kliešťovú encefalitídu, zase môžu darovanie podstúpiť rok po úplnom vyliečení.