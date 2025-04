Začína sa motorkárska sezóna. Na čo netreba po zimnej pauze zabudnúť?

Bratislava 9. apríla (TASR) - Po zimnej prestávke v jazde na motorke je vhodné sa najprv rozjazdiť. Treba si vyskúšať pomalú jazdu, manévrovanie, ale aj potrénovať rozjazdy. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ Národnej asociácie (NA) STK Peter Hulman.



„Rovnako dôležité je správne držanie tela, pohyb v sedle či technika prejazdu zákrut. To všetko hrá na cestách kľúčovú úlohu,“ uviedol. Upozornil tiež na sledovanie stavu ciest. Najmä na začiatku jari býva podľa neho vozovka ešte studená, čo zvyšuje riziko šmyku. „Častým problémom je štrk a piesok, ktoré sa môžu v zákrutách postarať o nečakané šmyky,“ dodal. Ako pripomenul, zima poškodzuje povrch ciest a vznikajú praskliny či nerovnosti. „Preto je na začiatku sezóny lepšie jazdiť opatrne, udržiavať dostatočný odstup a snažiť sa predvídať,“ myslí si Hulman.



K základným úkonom na začiatku sezóny podľa riaditeľa asociácie patrí aj kontrola technického stavu motoriek. „Osobitnú pozornosť si zaslúži kontrola opotrebovania pneumatík a hlavne ich veku, pretože aj neopotrebovaná pneumatika starnutím stráca svoje pôvodné vlastnosti,“ uviedol. Osobitnú pozornosť si podľa neho zaslúžia aj spätné zrkadlá či kontrola hladiny prevádzkových kvapalín.



Hulman pripomenul, že motorkári by mali byť riadne oblečení. Ich výstroj by mala byť odolná voči odretiu aj roztrhnutiu a mala by obsahovať chrániče na chrbte, ramenách, lakťoch, bokoch a kolenách. Rovnako dôležitá je prilba, kvalitné topánky a rukavice. Zdôraznil, že v kritickej situácii môže takéto oblečenie zachrániť motocyklistovi život.