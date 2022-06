Radíme: Počas letných prázdnin sú pre deti rizikové viaceré aktivity

Košice 27. júna (TASR) – Viaceré aktivity počas letných prázdnin môžu byť pre deti rizikové. Traumatológ z nemocnice v košickej Šaci Jozef Kubašovský upozorňuje na nafukovacie atrakcie, trampolíny, bazény, domácnosť, bicykle, psy i strelné zbrane.



Pri skákaní na nafukovacích atrakciách hrozí pád mimo nich, kolízia s inou osobou či kontakt s mechanizmom atrakcie. Čo sa týka trampolín, tri štvrtiny úrazov sú podľa neho spojené s tým, že je na nej viacero osôb. Prevažne ide o zlomeniny, výnimkou nie sú ani poranenia hlavy a krku. Tragický môže byť podľa Kubašovského pád na konštrukciu. Poukazuje na zákaz sált a dodržiavanie pokynov výrobcov.



Pri bazénoch zdôrazňuje nutnosť prítomnosti dospelého i zabezpečenie okolia. "Nebezpečné sú aj nafukovacie zábavné predmety, ako napríklad kolesá, nafukovačky. Znemožňujú dohľad nad dieťaťom a blokujú kontrolu pri vzniku ťažkostí. Uvádza sa, že malé deti sa môžu utopiť vo vode menšej ako päť centimetrov. Odporúča sa nenechávať detský bazén naplnený vodou v záhrade alebo na inom mieste okolia domu," spresnil s tým, že všetky bazény a iné nádoby je potrebné vyliať a otočiť hore dnom, aby sa nenaplnili napríklad dažďovou vodou.



Riziková je aj samotná domácnosť a okolie domu. Popisované sú pády zo schodov, okien a nábytku, z balkónov, rebríkov i striech. Prevenciou je technické zabezpečenie. "Významným rizikom je používanie kosačky na trávu, pokusy detí o samostatné aktivity aj s inými technickými 'pomocníkmi' pri starostlivosti o záhradu, okolie domu. Príkladom sú vysokotlakové čističe, rôzne drviče dreva a podobne," dodal traumatológ.



Upozorňuje tiež na bicykle, trojkolky, kolobežky, korčule či skejtbord a ich používanie blízko bazénov, ciest, vozenie sa viacerých osôb naraz a riadenie v nočných hodinách. Pripomenul, že prilba počas jazdy redukuje riziko poranenia hlavy o 85 percent.



V lete evidujú aj vyššiu úrazovosť pri kontakte so psami. Pripisuje to i možným prehriatím organizmu zvieraťa. "Väčšina poranení detí psami je poranenie 'vlastnými' psami, viac ako polovica pri pokuse o oddelenie dvoch bijúcich sa psov," povedal.



Najvýznamnejšia oblasť možného rizika pre deti je podľa neho vlastníctvo strelných zbraní. "Štatistiky uvádzajú, že náhodné strelné poranenia detí sa najčastejšie vyskytujú v poobedňajšom čase po príchode zo školy a neprítomnosti rodičov," uviedol. Zdôraznil potrebu dodržiavania pravidiel majiteľmi zbrojných preukazov a dostatočné zabezpečenie zbraní. "Významný je zákaz manipulácie detí so zbraňami aj v prítomnosti dospelej osoby," doplnil Kubašovský.