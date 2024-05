Radíme: Pracovné tempo pomáha lepšie zvládať aj hudba

Bratislava 20. mája (TASR) - Pracovné tempo pomáha lepšie zvládať upokojujúca hudba, obedné prestávky či spísanie si zoznamu úloh. Dôležité je tiež nezostávať vždy v práci posledný a po pracovnej dobe venovať energiu inam. Na sociálnej sieti na to poukázal Slovenský Červený kríž (SČK).



Obedné prestávky odporúča tráviť v príjemnej spoločnosti a bez zhonu. "V peknom počasí si môžete dopriať s kolegami piknik napríklad v mestskom parku," doplnil SČK.



Upozorňuje, že netreba zostávať v práci pravidelne posledný. "Pracovať dlhšie neznamená automaticky aj lepšie. Vyčerpaný po celom dni len sťažka ešte podáte dobrý výkon," podotkol.



V prípade práce z domu radí vyčleniť si jedno miesto v byte a striktne pracovať len tam. Koniec pracovného dňa SČK odporúča uzavrieť spísaním si zoznamu úloh na ďalší deň. "To vám pomôže nedržať ich v hlave a začať relaxovať," vysvetlil.



Cestu domov by mali podľa SČK ľudia využiť na odpojenie sa z práce. "V MHD môžete čítať knihu, v aute počúvať obľúbenú hudbu. Alebo si cestu domov spestrite prechádzkou," odporúča.



Zároveň zdôraznil, že v prípade pocitu prepracovanosti je dôležité hovoriť o tom s nadriadenými. "V prípade zhoršeného psychického zdravia sa nebojte požiadať o pomoc," dodal.