Radíme: Pracovný a osobný život treba mať vyvážený

Bratislava 27. mája (TASR) - Je dôležité mať vyvážený osobný a pracovný život. Okrem dosahovania pracovných cieľov by si ľudia mali nájsť čas aj na blízkych či na starostlivosť o duševné a fyzické zdravie. Odporučili to odborníci z Ligy za duševné zdravie.



"Dnešná doba nám často ponúka nekonečné možnosti, ale zároveň aj tlak na to, aby sme boli neustále produktívni a dostatočne zaneprázdnení. V tomto zhone často zabúdame na dôležitosť vyváženého života medzi pracovnými povinnosťami a osobným/voľným časom," poznamenali na sociálnej sieti.



V rámci hľadania rovnováhy je podľa ligy dôležité stanovovanie si priorít či plánovanie. "Dobrá organizácia je kľúčom k efektívnemu využívaniu času. Vytvorte si plán, ktorý zahŕňa čas na prácu, relaxáciu, zábavu a čas s rodinou. Uistite sa, že si nechávate dostatok času aj na seba samých," odporučila. Treba sa podľa nej takisto pravidelne venovať športu či iným záľubám.



Zároveň na ľudí apelovala, aby sa naučili hovoriť nie. "Niekedy je potrebné odmietnuť ďalšiu prácu alebo spoločenskú udalosť, aby sme si udržali psychickú a fyzickú pohodu. Nebojte sa hovoriť nie, ak cítite, že už ste dosiahli svoje limity," povedali odborníci. K vyváženiu pracovného a osobného života môže podľa ich slov pomôcť aj otvorená komunikácia s blízkymi a kolegami. "Ak máte potrebu o niečom diskutovať alebo potrebujete pomoc, neváhajte sa podeliť so svojimi pocitmi," uzavreli.