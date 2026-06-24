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Máte na dovolenke v zahraničí problémy? Existuje KRÍZOVÁ LINKA
Odporúča, aby si občania telefónne kontakty uložili pred vycestovaním.
Autor TASR
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Bratislava 24. júna (TASR) - V prípade problémov na dovolenke v zahraničí sa slovenskí občania môžu obrátiť na Medzinárodné operačné krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Operátor na ňom poskytne informácie prvého kontaktu, napríklad o najbližšom zastupiteľskom úrade. Odporučiť môže aj postup pri strate cestovného dokladu, dopravnej nehode či inej nepredvídateľnej udalosti. Pre TASR to uviedol rezort diplomacie. Polícia apelovala na ľudí, aby nepodceňovali zabezpečenie svojho majetku.
„Funguje nepretržite 24 hodín, sedem dní v týždni a je preto k dispozícii občanom SR po celom svete v každom časovom pásme na telefónnych číslach +421 2 5978 5978, +421 906 07 5978,“ uviedlo ministerstvo. Odporúča, aby si občania telefónne kontakty uložili pred vycestovaním.
Okrem toho ministerstvo radí, aby si dovolenkári uzavreli cestovné poistenie, ktoré bude mať adekvátne krytie liečebných nákladov. Pre cestovateľov vykonávajúcich extrémne a nebezpečné športy či rizikové práce to napríklad znamená pripoistenie udalostí spojených s nimi.
Rezort takisto varoval pred nedostatočnou platnosťou cestovných dokladov alebo udelených víz. Viaceré krajiny vyžadujú, aby bol cestovný doklad platný ešte špecifický čas, napríklad šesť mesiacov, aj pri odchode z krajiny. Je navyše dobré mať pripravené kópie cestovných dokladov. Odporúča, aby mali dovolenkári počas pobytu pri sebe kópie a originály si uschovali v trezore. Pred vycestovaním je prospešné vykonať dobrovoľnú registráciu na webe rezortu diplomacie. V prípade vypuknutia ozbrojeného konfliktu či prírodnej katastrofy v regióne potom ministerstvo zahraničia vie o počte slovenských občanov na danom mieste. Pred cestou treba aj skontrolovať cestovné odporúčania na webe ministerstva.
„V prípade vízovej povinnosti sa presvedčte, či máte dostatok voľných stránok v pase na víza a aké sú podmienky udelenia víz. V prípade, že cestujete do krajín s vízovou povinnosťou a máte udelené víza, je potrebné dodržať platnosť udelených víz, teda počet vstupov a dátum ukončenia platnosti víz,“ uviedol rezort. Potrebné je zistiť aj samotnú vízovú povinnosť danej krajiny.
Prínosné môžu byť aj informácie o pravidlách dovozu a vývozu tabakových výrobkov, alkoholu alebo predmetov kultúrneho dedičstva.
Pri leteckej ceste treba myslieť na osobitné prepravné podmienky leteckej spoločnosti. „Veľakrát sa na boarding vyžaduje cestovný pas, a to aj v prípadoch, keď je pre vstup slovenských občanov postačujúci občiansky preukaz,“ varovalo ministerstvo. Pripomenulo, že zoznam krajín, kam môžu slovenskí občania cestovať s občianskym preukazom, má na svojom webe.
„Pri cestách maloletých detí, cestujúcich v sprievode tretích osôb (nie rodičov, respektíve zákonného zástupcu), odporúčame mať pri sebe notárom overené splnomocnenie na cestovanie s dieťaťom (najlepšie v anglickom jazyku aj s kópiou pasu zákonných zástupcov), a to aj v prípade, že to orgány krajiny priamo nevyžadujú. Splnomocnenie je užitočné v prípade krízovej situácie (napríklad hospitalizácia),“ poukázalo ministerstvo.
V prípade cesty prostredníctvom cestovnej kancelárie je dobré myslieť na kredibilitu danej spoločnosti a poistenie voči úpadku cestovnej kancelárie.
Policajný zbor okrem toho apeluje, aby ľudia nepodceňovali zabezpečenie svojho majetku pred odchodom na dovolenku. Počas dovoleniek a dlhšej neprítomnosti odporúča požiadať dôveryhodných susedov alebo príbuzných o občasnú kontrolu nehnuteľnosti. Zároveň upozorňuje na riziko zverejňovania informácií o plánovaných cestách na sociálnych sieťach. Fotografie a informácie z dovolenky je vhodnejšie zdieľať až po návrate domov alebo len s úzkym okruhom ľudí.
„Cenné predmety, finančnú hotovosť, šperky alebo dôležité dokumenty odporúčame uschovávať na bezpečnom mieste. V prípade vlastníctva väčšieho množstva cenností je vhodné zvážiť ich evidenciu prostredníctvom fotografií alebo poznačenia výrobných čísel,“ zdôraznil hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„Funguje nepretržite 24 hodín, sedem dní v týždni a je preto k dispozícii občanom SR po celom svete v každom časovom pásme na telefónnych číslach +421 2 5978 5978, +421 906 07 5978,“ uviedlo ministerstvo. Odporúča, aby si občania telefónne kontakty uložili pred vycestovaním.
Okrem toho ministerstvo radí, aby si dovolenkári uzavreli cestovné poistenie, ktoré bude mať adekvátne krytie liečebných nákladov. Pre cestovateľov vykonávajúcich extrémne a nebezpečné športy či rizikové práce to napríklad znamená pripoistenie udalostí spojených s nimi.
Rezort takisto varoval pred nedostatočnou platnosťou cestovných dokladov alebo udelených víz. Viaceré krajiny vyžadujú, aby bol cestovný doklad platný ešte špecifický čas, napríklad šesť mesiacov, aj pri odchode z krajiny. Je navyše dobré mať pripravené kópie cestovných dokladov. Odporúča, aby mali dovolenkári počas pobytu pri sebe kópie a originály si uschovali v trezore. Pred vycestovaním je prospešné vykonať dobrovoľnú registráciu na webe rezortu diplomacie. V prípade vypuknutia ozbrojeného konfliktu či prírodnej katastrofy v regióne potom ministerstvo zahraničia vie o počte slovenských občanov na danom mieste. Pred cestou treba aj skontrolovať cestovné odporúčania na webe ministerstva.
„V prípade vízovej povinnosti sa presvedčte, či máte dostatok voľných stránok v pase na víza a aké sú podmienky udelenia víz. V prípade, že cestujete do krajín s vízovou povinnosťou a máte udelené víza, je potrebné dodržať platnosť udelených víz, teda počet vstupov a dátum ukončenia platnosti víz,“ uviedol rezort. Potrebné je zistiť aj samotnú vízovú povinnosť danej krajiny.
Prínosné môžu byť aj informácie o pravidlách dovozu a vývozu tabakových výrobkov, alkoholu alebo predmetov kultúrneho dedičstva.
Pri leteckej ceste treba myslieť na osobitné prepravné podmienky leteckej spoločnosti. „Veľakrát sa na boarding vyžaduje cestovný pas, a to aj v prípadoch, keď je pre vstup slovenských občanov postačujúci občiansky preukaz,“ varovalo ministerstvo. Pripomenulo, že zoznam krajín, kam môžu slovenskí občania cestovať s občianskym preukazom, má na svojom webe.
„Pri cestách maloletých detí, cestujúcich v sprievode tretích osôb (nie rodičov, respektíve zákonného zástupcu), odporúčame mať pri sebe notárom overené splnomocnenie na cestovanie s dieťaťom (najlepšie v anglickom jazyku aj s kópiou pasu zákonných zástupcov), a to aj v prípade, že to orgány krajiny priamo nevyžadujú. Splnomocnenie je užitočné v prípade krízovej situácie (napríklad hospitalizácia),“ poukázalo ministerstvo.
V prípade cesty prostredníctvom cestovnej kancelárie je dobré myslieť na kredibilitu danej spoločnosti a poistenie voči úpadku cestovnej kancelárie.
Policajný zbor okrem toho apeluje, aby ľudia nepodceňovali zabezpečenie svojho majetku pred odchodom na dovolenku. Počas dovoleniek a dlhšej neprítomnosti odporúča požiadať dôveryhodných susedov alebo príbuzných o občasnú kontrolu nehnuteľnosti. Zároveň upozorňuje na riziko zverejňovania informácií o plánovaných cestách na sociálnych sieťach. Fotografie a informácie z dovolenky je vhodnejšie zdieľať až po návrate domov alebo len s úzkym okruhom ľudí.
„Cenné predmety, finančnú hotovosť, šperky alebo dôležité dokumenty odporúčame uschovávať na bezpečnom mieste. V prípade vlastníctva väčšieho množstva cenností je vhodné zvážiť ich evidenciu prostredníctvom fotografií alebo poznačenia výrobných čísel,“ zdôraznil hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.