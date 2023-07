Prechod z chladného do horúceho prostredia môže spôsobiť teplotný šok

Bratislava 19. júla (TASR) - Pri prechode z chladného do horúceho prostredia môže prísť k teplotnému šoku, ktorý dokáže oslabiť organizmus. Upozornila na to vedúca odboru hygieny životného prostredia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Milada Eštóková. Apeluje preto na opatrnosť pri používaní klimatizácie.



"Klimatizáciu je vhodné nastaviť tak, aby rozdiel teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím nebol vyšší ako päť, maximálne sedem stupňov Celzia," priblížila.



Nesprávne používaná klimatizácia môže podľa odborníčky spôsobiť zdravotné problémy aj v aute, a to najmä pri dlhších cestách. "Klimatizáciu v aute odporúčame časovo regulovať, na desať až 15 minút za hodinu. Prúd chladného vzduchu smerujte tak, aby nefúkal priamo na posádku - najlepšie je viesť ho na čelné sklo, prípadne k nohám," doplnila.



Teplotný rozdiel medzi vnútrajškom a vonkajškom v aute by mal byť podľa jej slov tiež päť až sedem stupňov Celzia. "Ak z auta často vystupujete a nastupujete, rozdiel teplôt by mal byť ešte nižší," podotkla.



Odborníčka apeluje tiež na to, aby ľudia pri používaní klimatizácie pozatvárali dvere a okná. "Dbajte na prísny režim čistenia klimatizačnej jednotky podľa pokynov výrobcu. Udržujte v čistote klimatizačnú jednotku, filtre a vzduchové prieduchy. Výparník klimatizačnej jednotky dezinfikujte. Správnou údržbou klimatizácie predchádzate tomu, aby bola zdrojom choroboplodných mikroorganizmov v priestore," dodala.