Radíme: Pred respiračnými ochoreniami sa možno chrániť respirátorom

Bratislava 27. septembra (TASR) - Pred respiračnými ochoreniami sa možno chrániť nosením respirátora. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR ho odporúča nosiť najmä v nemocniciach, čakárňach a ambulanciách lekárov, domovoch sociálnych služieb a lekárňach.



"V týchto priestoroch sa nachádzajú zraniteľné skupiny osôb, napríklad ľudia s akútnymi či chronickými ochoreniami, imunokompromitované osoby, tehotné ženy či osoby vo vyššom veku," vysvetlil. Prekrytie dýchacích ciest respirátorom úrad odporúča aj v preplnených priestoroch verejnej hromadnej dopravy, úradov, obchodov, jedální. Tiež v divadlách, kinách, múzeách, športových halách či na bohoslužbách. V prípade hromadných podujatí aj v exteriéri.



Respirátor by mali nosiť aj osoby, ktoré začínajú pociťovať príznaky respiračného ochorenia. "Ak ste chorí, nechoďte do práce, školy či do iných kolektívov a iných verejných priestorov. Nestretávajte sa s osobami, ktoré s vami nežijú v jednej domácnosti, obzvlášť ak ide o vysoko rizikové skupiny. Ak je to možné, v prípade ochorenia obmedzte kontakt aj so svojimi blízkymi, s ktorými žijete v jednej domácnosti," doplnil ÚVZ.



Pripomína aj dôležitosť hygieny rúk, pravidelného vetrania a dezinfekcie dotykových plôch. V rámci prevencie respiračných ochorení odporúča tiež zvýšený príjem vitamínov, každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, dostatok spánku a aktívny životný štýl. "V komunite, kde sa ochorenie šíri, avšak rovnako aj počas chrípkovej sezóny, je vhodné obmedziť podávanie rúk a objímanie sa pri pozdrave. Nedotýkajte sa tváre a očí neumytými rukami, nezdieľajte osobné predmety s inými ľuďmi," dodal.