Radíme: Pred vstupom do bazéna sa treba dôkladne osprchovať

Bratislava 7. augusta (TASR) - Pred vstupom do bazéna sa treba dôkladne osprchovať. Môže to až desaťnásobne znížiť riziko kontaminácie. Upozornili na to odborníci Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Bazény sú podľa ich slov čisté najmä vtedy, keď sú čistotní aj ľudia.



Na návštevníkov kúpalísk preto apelujú, aby do vody nemočili, dodržiavali kapacitu bazénov a rešpektovali pokyny personálu. "Vyvarujte sa náhodnému prehltnutiu bazénovej vody," odporučili. Ľudia by podľa nich nemali navštevovať bazény v čase, keď trpia prenosným ochorením alebo sú krátko po ňom.



Pred vstupom do bazéna si treba všímať farbu vody, zákal či zápach, respektíve plávajúce nečistoty na hladine. "Nekúpte sa vo vode, ak páchne po moči alebo výrazne po chlóre, ak sú na stenách bazéna slizovité povlaky, alebo ak sú steny a dno bazéna poškodené," dodal ÚVZ.