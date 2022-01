Radíme: Predísť bolestiam chrbta u detí pomáha správne sedenie i pohyb

Bratislava 3. januára (TASR) - Bolesti chrbta trápia aj deti. Spôsobuje ich nesprávne držanie tela a nevhodné sedenie. Pracovné miesto dieťaťa je preto potrebné prispôsobiť telesnej výške. Skontrolovať treba spôsob sedenia, výšku stoličky a stola aj typ stoličky, radí fyzioterapeutka Rebeka Martinkovičová. Odporúča tiež pohyb.



„Pri správnom sedení by chodidlá mali dočiahnuť na zem. Základom je pravidlo pravého uhla. Ten by mal byť v bedrách, kolenách aj členku," odporúča odborníčka. Ako upozornila, nesprávnym sedením sa zhoršuje celkový stav chrbtice. Veľmi často je stred tela extrémne oslabený.



Poloha v sede do tvaru písmena W je podľa odborníčky krkolomná pre nohy a má svoje riziká pre ďalší vývoj držania tela a vývoj kĺbov dolných končatín. Problémy môžu neskôr nastať, ak dieťa sedí v tureckom sede. „Je to v dôsledku obmedzenej vonkajšej rotácie bedrového kĺbu. Aby dieťa vykompenzovalo tento nedostatok, v tureckom sede panvu posunie dozadu a ohne trup. U týchto detí sa často objavuje laterálna tibiálna torzia. Je to vytočenie píšťaly smerom von. Chodidlá preto smerujú špičkami od seba pri jabĺčkach smerujúcich dopredu, čo sa prejavuje aj pri chôdzi,“ vysvetľuje Martinkovičová.



Okrem zdravého sedenia sa dá problémom vyhnúť aj pomocou pohybu. Podľa fyzioterapeutky by si čas na pohyb mali nájsť aj žiaci na dištančnom vzdelávaní, a to počas prestávok. Najviac však zdraviu pomáha pobyt na čerstvom vzduchu. „Tráviť čas v prírode, ísť na prechádzku, vytiahnuť turistické topánky a dať si turistiku. Veľmi vhodné na korekciu chybného držania tela je plávanie, lezenie na umelej stene, cvičenie s vlastnou váhou tela.“