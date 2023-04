Radíme: Predoperačné vyšetrenie by nemalo byť staršie ako dva týždne

Bratislava 5. apríla (TASR) - Predoperačné vyšetrenie by nemalo byť staršie ako dva týždne. Je tiež nevyhnutné rátať s tým, že výsledky niektorých vyšetrení, napríklad mikrobiológie a sérológie, budú známe až o niekoľko dní od ich odberu. Upozornila na to internistka z Preventívneho centra Agel Clinic Edita Príhelová.



Predoperačné vyšetrenie by mal absolvovať každý dospelý človek, ktorý ide na plánovaný operačný zákrok. "Keďže každý zdravotný výkon s potrebou celkovej alebo lokálnej anestézie predstavuje pre ľudský organizmus určité riziko, štandard v predoperačných vyšetreniach je daný odborným usmernením ministerstva zdravotníctva," vysvetlila.



Cieľom predoperačného vyšetrenia je zhodnotiť celkový zdravotný stav pacienta na základe podrobnej anamnézy, objektívneho fyzikálneho vyšetrenia, laboratórnych vyšetrení či EKG. V niektorých prípadoch je dôležitý aj röntgen pľúc či mikrobiologické vyšetrenie. Medzi predoperačné vyšetrenia patria aj tzv. sérológie na vylúčenie krvou prenosných ochorení ako hepatitída B a C, HIV a syfilis.



Súčasťou laboratórneho vyšetrenia je vyšetrenie pre prípad potreby krvných transfúzií pri väčších stratách krvi počas operácie. Vyšetrenie zrážanlivosti krvi je dôležité najmä u pacientov užívajúcich lieky ovplyvňujúce zrážanlivosť krvi. Tie je podľa odborníčky potrebné vysadiť s dostatočným predstihom pred zákrokom. "Ďalej sa vyšetruje krvný obraz, glykémia, obličkové ukazovatele, pečeňové testy, mineralogram a C-reaktívny proteín (CRP)," ozrejmila Príhelová.



Upozornila, že ak je CRP zvýšené, je potrebné vykonať aj mikrobiologické vyšetrenia, teda vyšetriť moč a výtery z krku i nosa. "Pri pozitívnom náleze preliečiť antibiotikami podľa citlivosti. Po ich doužívaní je nutné opäť zopakovať vyšetrenia, aby pacient mohol absolvovať operáciu," doplnila.