Radíme: Prehriatie je pre seniorov rovnako nebezpečné ako infarkt

Handlová 24. júla (TASR) - Prehriatie je pre seniorov rovnako nebezpečné ako infarkt. Skomplikovať môže ochorenia srdcovocievneho i pľúcneho systému, obozretní musia byť i pacienti s cukrovkou a neurologickými chorobami. Upozornila na to primárka oddelenia dlhodobo chorých nemocnice v Handlovej Miriam Kvostková.



"U seniorov môže aj obyčajný pocit veľkého tepla skončiť prehriatím organizmu v podobe úpalu, ktorý je pre nich rovnako nebezpečný ako infarkt. S úpalom sa nespája spálenie. To znamená, že ho pacient môže mať aj vtedy, ak je jeho pokožka úplne bledá," uviedla Kvostková.



Telesná teplota sa podľa nej môže zvýšiť nielen ako dôsledok jednorazového nechráneného pobytu na slnku, ale aj postupne, keď je senior vystavený vyšším teplotám niekoľko dní po sebe. "Môže pritom ísť o život ohrozujúci stav. Prejavuje sa horúčkou, červenou, horúcou a suchou pokožkou, závratmi, rýchlym pulzom, bolesťami hlavy, nevoľnosťou, objaviť sa môže aj zvracanie, zmätočné správanie, letargia či omdlievanie," priblížila. Lekárka zdôraznila, že v takejto situácii je dôležité, aby v týchto horúcich dňoch senior nebol odkázaný iba sám na seba. "Príznaky totiž môže podceniť a následne nemusí byť schopný si sám pomôcť," podotkla.



Úpal sa spravidla prejaví okamžite. "Prehriatie organizmu môže skomplikovať ochorenia srdcovocievneho a pľúcneho systému, taktiež u pacientov s cukrovkou môže dôjsť rýchlo k dehydratácii, čo potom vedie k zhoršeniu obličkových funkcií. Vysoké teploty neprospievajú ani pacientom s neurologickými ochoreniami," ozrejmila primárka.



Proti úpalu podľa nej treba bojovať čo najrýchlejšie a organizmus je potrebné schladiť. Prvou pomocou je čo najrýchlejšie sa presunúť do chládku, ideálne do vnútra, kde je možnosť ľahnúť si a napiť sa studenej vody. "Treba piť dostatočné množstvo tekutín, umyť sa chladnou vodou alebo studenými obkladmi. Tie sa prikladajú na hlavu, krk a slabiny. Správna liečba by mala zaistiť zlepšenie do 30 až 40 minút. Ak je zle aj po dlhšej dobe, je nutné bezodkladne navštíviť lekára," dodala primárka.