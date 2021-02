Radíme: Prevencia je najúčinnejším liekom proti rakovine aj infarktu

Bratislava 15. februára (TASR) - Najúčinnejším liekom voči kardiovaskulárnym a onkologickým ochoreniam je prevencia. Opatrenia, ktoré pomáhajú im predchádzať, sú v oboch prípadoch totožné. Skonštatoval to kardiológ a obezitológ Ivan Majerčák.



„Prevencia je najlepšia, najúčinnejšia, najlacnejšia, najmenej bolestná cesta, ktorá je spoločná pre obe tieto skupiny diagnóz," uviedol. Medzi najčastejšie srdcovo-cievne ochorenia patria srdcový infarkt, cievna mozgová príhoda a zúženie až uzáver artérií na dolných končatinách. Medzi najčastejšie onkologické ochorenia sa podľa Majerčáka zaraďujú nádory tráviaceho traktu, hlavne hrubého čreva, u žien rakovina krčka maternice a rakovina prsníka a u mužov rakovina prostaty.



Preventívne opatrenia sú veľmi podobné pri srdcovo-cievnych ochoreniach aj pri rakovine. Varovným signálom môže byť zvýšený cholesterol, ktorý však nebolí. "To, že cholesterol nebolí, je vlastne škoda. Ak by totiž už prvé prejavy poškodenia steny artérií boleli, alebo keby sme dokázali cítiť zvýšenú hladinu cholesterolu, tak by sme sa o to možno začali starať oveľa skôr," skonštatoval kardiológ.



Podľa lekára by sa pacienti preto o hladinu cholesterolu mali zaujímať v čo najskoršom veku. Už u detí je dobré urobiť vyšetrenie hladiny tukov v krvi. Problémy s cholesterolom a s tuhosťou artérií sa podľa Majerčáka nevyskytujú len u dospelých ľudí. K zvýšenej tuhosti artérií dochádza už u dospievajúcich.



Na artérie však vplývajú okrem hladiny cholesterolu aj ďalšie rizikové faktory. Tie sú veľmi podobné faktorom, ktoré vplývajú na vznik rakoviny: „Fajčenie, sedavý životný štýl, neliečený vysoký krvný tlak, zvýšený obvod pásu. Čím viac rizikových faktorov, tým skôr dôjde k poškodeniu steny artérií,“ priblížil Majerčák. Pri prevencii je dôležitý zdravý životný štýl. Zvýšený obvod pásu súvisí s fyzickou aktivitou, ktorá je pre zdravý organizmus dôležitá. "Fyzická aktivita však nemusí znamenať náročné cvičenie, sprevádzané svalovou bolesťou. Môžu to byť aj pravidelné prechádzky," uzavrel odborník.