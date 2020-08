Radíme: Prezuvky do školy by mali byť vyrobené z prírodných materiálov

Bratislava 26. augusta (TASR) - Detská noha je extrémne citlivá na škodlivé vonkajšie vplyvy. Prezuvky do školy by mali byť vyrobené z prírodných materiálov. Uviedla to vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Jana Hamade.



"Nesprávna obuv môže z dlhodobého hľadiska spôsobiť deformity, trvalo poškodiť kostru chodidla, alebo aj prispieť k vývoju skoliózy," upozornila Hamade. Detská obuv má mať vo všeobecnosti pevnú pätu, a zároveň dostatočne mäkkú a ohybnú podrážku pod prstami a strednou časťou chodidla.



"Pre správny rast kostí je veľmi dôležité, aby malo dieťa v obuvi dostatok miesta pre prsty. Pri výbere prezuviek do školy dajte prednosť takým, ktoré sú vyrobené z prírodných materiálov, napríklad z usní a textilu. Sú mäkké, priedušné, absorbujú vlhkosť, nedráždia kožu a prispôsobia sa tvaru chodidla," zdôraznila odborníčka. Nevhodnými materiálmi pre detskú obuv sú koženka, plast, či poroméry. "Obuv z nich sa ťažko prispôsobuje tvaru chodidla, je tvrdá, nepriedušná, nedokáže odvádzať vlhkosť z povrchu kože, a tak môže spôsobiť napríklad plesňové ochorenia," uviedla Hamade.



Dôležité je vyberať obuv podľa účelu jej používania. Pre najmenšie deti je najvhodnejšia nízka členková obuv. Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje, že prezuvky nie sú to isté čo obuv do telocvične a nemali by sa zamieňať.