Radíme: Pri cestovaní treba byť opatrný, ľudia sa majú ozývať blízkym

Bratislava 14. augusta (TASR) - Pri cestovaní si treba dávať pozor. Ľudia by mali na cestách udržiavať pravidelný kontakt s blízkymi a informovať ich o aktuálnej polohe. Pod stálym dohľadom by mali mať aj svoju batožinu. Apeloval na to Slovenský Červený kríž (SČK). Varoval pred obchodovaním s ľuďmi.



"Dohodnite si so známymi a s rodinou záchranný signál - napríklad špecifické slovo, ktoré použijete v telefonickom rozhovore, ak budete v ohrození alebo obmedzovaný na slobode. (...) Zapamätajte si telefónne čísla známych, aby ste sa im mohli ozvať z akéhokoľvek miesta. Oboznámte sa s organizáciami, ktoré vám v prípade potreby môžu pomôcť, ako polícia či veľvyslanectvo," odporučil.



Na ľudí zároveň SČK apeloval, aby si na cestu zobrali dostatok financií. "Neprijímajte peniaze od cudzích ľudí, ktorí vám sľubujú pomoc," doplnil. Vhodné je podľa neho aj zabezpečenie cestovného poistenia. "Urobte si kópie dokladov a uchovávajte ich oddelene od originálov. Ich stratu okamžite nahláste polícii a kontaktujte veľvyslanectvo SR," zdôraznil. Cestovateľom pripomenul, aby nestrážili ani neprevážali cez hranice batožinu neznámych osôb.