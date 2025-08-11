< sekcia Slovensko
Radíme: Pri dlhšom pobyte vo vode hrozí vznik infekcie v uchu
Medzi najčastejšie zápaly patrí difúzny zápal, ktorý je charakteristický bolesťou vonkajšieho zvukovodu, výtokom zo zvukovodu, pocitom tlaku a zaľahnutia so zhoršením sluchu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 11. augusta (TASR) - Pri dlhšom pobyte vo vode, najmä výrazne chemicky upravenej či znečistenej, hrozí zápal vonkajšieho ucha. Ide o infekciu kože a priľahlých tkanív ušnice alebo vonkajšieho zvukovodu. Dobré je preto pri sprchovaní či kúpaní využívať zátky do uší, prípadne plávaciu čiapku. Poukázala na to farmaceutka Martina Beniačová z lekárne Dr. Max v Martine.
Vysvetlila, že pokiaľ je v ušiach príliš dlho vlhko, vytvára sa vhodné prostredie na vznik infekcie. Práve vo vlhku a teple sa podľa jej slov baktériám výborne darí, množia sa a spôsobujú bolestivý zápal zvukovodu. „Zvukovod má veľmi tenkú kožu, preto akýkoľvek opuch spôsobený zápalom výrazne bolí. Pokiaľ je opuch výrazný a uzavrie zvukovod, môže spôsobiť dočasnú stratu sluchu,“ upozornila.
Ako uviedla, s infekciou najčastejšie bojujú deti vo veku od sedem do 14 rokov, nevyhýba sa však ani dospelým - a to najmä alergikom, ľuďom so slabšou imunitou a onkologickým pacientom. Riziko vzniku infekcie zvyšuje kúpanie v chlórovanej vode, kde je najviac baktérií, vírusov a plesní. „Ak máte porušenú kožu vo zvukovode a nedostatok ušného mazu, ktorý ucho chráni, ochorenie dokáže vyvolať aj bežné umývanie vlasov, kedy sa dostane voda do ucha,“ podotkla odborníčka.
Medzi najčastejšie zápaly patrí difúzny zápal, ktorý je charakteristický bolesťou vonkajšieho zvukovodu, výtokom zo zvukovodu, pocitom tlaku a zaľahnutia so zhoršením sluchu. Ďalším častým zápalom býva plesňovo-mykotický zápal, pri ktorom býva bolestivosť menšia a častejšie sa objavuje svrbenie. Vo zvukovode býva prítomný biely, niekedy aj zeleno-čierny obsah plesní. Medzi prvé príznaky zápalu vonkajšieho ucha patrí svrbenie uší, zaľahnutie a pocit plnosti v uchu, opuch zvukovodu, bolesť vyrážajúca až do zubov. Pri vážnejších prípadoch infekcie sa objavuje vysoká teplota a zimnica. Liečba zápalu sa začína pomocou kvapiek, pri silnej infekcii je potrebná návšteva lekára.
V rámci prevencie vzniku zápalu podľa odborníčky existuje viacero opatrení. Pri sprchovaní alebo kúpaní odporúča používať mäkké ušné zátky, prípadne bavlnené upchávky, aby sa zabránilo preniknutiu vody do ucha. Ak je pobyt v bazéne častý, riešením je aj používanie kúpacej čiapky. „Po umývaní hlavy si starostlivo uterákom osušte uši. Voda obsahujúca chlór ovplyvňuje ochrannú bariéru ucha a môže ju narušiť, preto by ste si mali po kúpaní v chlórovanej vode uši vypláchnuť pitnou vodou a vysušiť uterákom.,“ radí farmaceutka. Neodporúča uši čistiť vatovými tyčinkami, ani dlhodobo používať vatu ako zátku. „Ak sa do ucha dostala voda a neviete sa jej zbaviť, môžete si po kúpeli aplikovať do ucha zmes alkoholu, octu a vody. Takto pripravený roztok by mal pomôcť na odľahnutie v uchu,“ dodala odborníčka.
Vysvetlila, že pokiaľ je v ušiach príliš dlho vlhko, vytvára sa vhodné prostredie na vznik infekcie. Práve vo vlhku a teple sa podľa jej slov baktériám výborne darí, množia sa a spôsobujú bolestivý zápal zvukovodu. „Zvukovod má veľmi tenkú kožu, preto akýkoľvek opuch spôsobený zápalom výrazne bolí. Pokiaľ je opuch výrazný a uzavrie zvukovod, môže spôsobiť dočasnú stratu sluchu,“ upozornila.
Ako uviedla, s infekciou najčastejšie bojujú deti vo veku od sedem do 14 rokov, nevyhýba sa však ani dospelým - a to najmä alergikom, ľuďom so slabšou imunitou a onkologickým pacientom. Riziko vzniku infekcie zvyšuje kúpanie v chlórovanej vode, kde je najviac baktérií, vírusov a plesní. „Ak máte porušenú kožu vo zvukovode a nedostatok ušného mazu, ktorý ucho chráni, ochorenie dokáže vyvolať aj bežné umývanie vlasov, kedy sa dostane voda do ucha,“ podotkla odborníčka.
Medzi najčastejšie zápaly patrí difúzny zápal, ktorý je charakteristický bolesťou vonkajšieho zvukovodu, výtokom zo zvukovodu, pocitom tlaku a zaľahnutia so zhoršením sluchu. Ďalším častým zápalom býva plesňovo-mykotický zápal, pri ktorom býva bolestivosť menšia a častejšie sa objavuje svrbenie. Vo zvukovode býva prítomný biely, niekedy aj zeleno-čierny obsah plesní. Medzi prvé príznaky zápalu vonkajšieho ucha patrí svrbenie uší, zaľahnutie a pocit plnosti v uchu, opuch zvukovodu, bolesť vyrážajúca až do zubov. Pri vážnejších prípadoch infekcie sa objavuje vysoká teplota a zimnica. Liečba zápalu sa začína pomocou kvapiek, pri silnej infekcii je potrebná návšteva lekára.
V rámci prevencie vzniku zápalu podľa odborníčky existuje viacero opatrení. Pri sprchovaní alebo kúpaní odporúča používať mäkké ušné zátky, prípadne bavlnené upchávky, aby sa zabránilo preniknutiu vody do ucha. Ak je pobyt v bazéne častý, riešením je aj používanie kúpacej čiapky. „Po umývaní hlavy si starostlivo uterákom osušte uši. Voda obsahujúca chlór ovplyvňuje ochrannú bariéru ucha a môže ju narušiť, preto by ste si mali po kúpaní v chlórovanej vode uši vypláchnuť pitnou vodou a vysušiť uterákom.,“ radí farmaceutka. Neodporúča uši čistiť vatovými tyčinkami, ani dlhodobo používať vatu ako zátku. „Ak sa do ucha dostala voda a neviete sa jej zbaviť, môžete si po kúpeli aplikovať do ucha zmes alkoholu, octu a vody. Takto pripravený roztok by mal pomôcť na odľahnutie v uchu,“ dodala odborníčka.