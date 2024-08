Radíme: Pri dusení na vodnej hladine treba vyhľadať lekára

Bratislava 7. augusta (TASR) - Pri každom dusení, ktoré nastáva na vodnej hladine, treba vyhľadať lekársku pomoc pre vysoké riziko rozvoja zápalu pľúc. Vdýchnutie vody a pritopenie môže pritom spôsobiť viacero faktorov, ako napríklad slabá zručnosť pri plávaní, prekonávanie vysokých vĺn pri kúpaní sa v mori či únava alebo precenenie svojich síl. Upozornili na to lekári Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH), kde počas prvého mesiaca prázdnin na urgentnom príjme pomáhali šiestim pritopeným deťom. TASR o tom informovala hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická.



Primár oddelenia urgentného príjmu (OUP) NÚDCH Marcel Brenner podotkol, že ide o vdýchnutie vody do dýchacích ciest, prípadne prehltnutie vody do žalúdka a následne vracanie a vdýchnutie zvratkov zo žalúdka do dýchacích ciest. "Voda a zvratky v dýchacích cestách môžu okrem akútneho problému s okysličením organizmu spôsobiť v ďalšom priebehu ťažké zápaly pľúc," dodal.



Zároveň priblížil, že nechcené vdýchnutie vody môže nastať aj v súvislosti s úrazom vo vode. Ide napríklad o prípady keď sa dieťa zamotá do rastliny, prípadne narazí nohou do niečoho pod vodou a utrpí bolesť, ktorá mu znemožní ďalej plávať. "Tiež to môže byť kontakt s iným plavcom, člnom alebo inou prekážkou v plávaní," povedal Brenner.



Primár OUP zároveň upozornil na prípady, kedy staršie deti a mladí dospelí požívajú návykové látky, ako napríklad alkohol, a následne idú do vody. "Takéto prípady sa často končia smrťou. Požitie akejkoľvek euforizujúcej látky spôsobí to, že užívateľ tejto látky nie schopný racionálne zhodnotiť ani svoje schopnosti ani riziká vo vode," ozrejmil.