Radíme: Pri jarných športoch je dôležitá adekvátna obuv aj rozcvička

Bratislava 19. mája (TASR) - Pohyb na slnku a pobyt na čerstvom vzduchu na jar je pre telo mimoriadne prospešný. Je však dobré byť obozretný, pretože športy môžu priniesť rôzne nástrahy. Netreba zabúdať na adekvátnu obuv, chrániče ani na rozcvičku. Upozornila na to záchranná zdravotná služba ZaMED.



„Pravidelný pohyb na jar na slnku a čerstvom vzduchu je mimoriadne prospešný. Pomáha doplniť vitamín D, ktorý podporuje imunitu, zdravie kostí aj psychickú pohodu. Šport zároveň pozitívne ovplyvňuje srdcovo-cievny systém a je prevenciou pred viacerými ochoreniami. Okrem toho redukuje stres a pomáha telu ‚naštartovať sa‘ po zimnom útlme,“ priblížili odborníci. Varujú však pred možnými nástrahami. Medzi najčastejšie patria odreniny, vyvrtnutia, ale aj zlomeniny končatín. Záchranári sa tiež stretávajú s poraneniami hlavy či chrbtice po pádoch.



Apelujú preto na ľudí, aby po akejkoľvek dlhšej prestávke nevyhnutne začali so športom postupne a opatrne. „Rovnako je potrebné brať ohľad na ochorenia, aby precenenie síl neviedlo k následným problémom,“ doplnil hlavný záchranár ZaMED Roland Laca. Úrazy podľa jeho slov môže spôsobiť aj neadekvátna obuv či podcenenie rozcvičky. Vhodnou prevenciou sú aj prilba, chrániče či reflexné prvky. Netreba podceňovať ani vhodné oblečenie, obuv a pitný režim.



Pomerne častým problémom je podľa záchranárov vyvrtnutie členku. Prvou pomocou je okamžite ukončiť aktivitu a poranenú nohu nezaťažovať. „Postihnuté miesto môžeme chladiť studeným obkladom, jemne stiahnuť elastickým obväzom a umiestniť do vyvýšenej polohy,“ približuje Laca s tým, že ak výrazný opuch neustupuje, je nutné navštíviť lekára. Pri podozrení na zlomeninu končatiny radí hneď vyhľadať odbornú pomoc. „Určite sa končatinu nesnažte napraviť sami,“ konštatuje.



Zvlášť nebezpečné sú podľa záchranárov úrazy hlavy. „Ich následky sa totiž nemusia prejaviť bezprostredne po páde. Pri dezorientácii, bezvedomí, zvracaní či krvácaní z tržných rán je potrebné okamžite privolať záchrannú službu,“ zdôraznili. To isté platí aj pri poraneniach chrbtice. „V teréne bez adekvátnych pomôcok ju nie je možné fixovať. S osobou do príchodu záchranárov nehýbeme,” doplnil Laca.