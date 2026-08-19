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Kupujete krájané melóny? Jedna chyba predajcu vás môže stáť zdravie
Inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ vykonávajú pravidelné kontroly kvality a označovania melónov.
Autor TASR
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Bratislava 19. augusta (TASR) - Po rozkrojení melóna sa zvyšuje jeho kontaminácia, predávajúci preto musia zabezpečiť vhodné hygienické podmienky, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu, ale aj označiť produkt krajinou pôvodu. Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR radí spotrebiteľom, aby si kontrolovali pôvod a spôsob predaja.
Podľa ŠVPS je melónová sezóna dyne červenej či melóna cukrového vo svojej hlavnej sezóne a vrcholí koncom septembra. Medzi obľúbený spôsob predaja patrí aj ponuka rozpolených alebo rozštvrtených melónov. V tomto prípade má predajca zabezpečiť vhodné hygienické podmienky, medzi nimi aj skladovanie pri vhodnej teplote, napríklad v chladiacom boxe.
„Po rozkrojení sa totiž výrazne zvyšuje riziko mikrobiálnej kontaminácie. Ak melón nebol pred krájaním dôkladne umytý alebo sa s ním manipulovalo v nevyhovujúcich hygienických podmienkach, môžu sa do dužiny dostať baktérie, ako napríklad Escherichia coli alebo Salmonella,“ uvádza ŠVPS s tým, že tieto pravidlá platia nielen v obchodoch, ale aj na trhovisku. Pravidlom by malo byť označovanie krajiny pôvodu a zabezpečenie hygienických podmienok, aby melón bol uložený v chlade, chránený pred slnkom, prachom či hmyzom.
Inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ vykonávajú pravidelné kontroly kvality a označovania melónov vo veľkoobchodných skladoch aj v maloobchodných prevádzkach. Ich cieľom je zabezpečiť spotrebiteľom zdravotne bezpečné, kvalitné a správne označené ovocie a zeleninu.
Ako ŠVPS doplnila, v roku 2026 inšpektori skontrolovali 41 dávok dyne červenej v množstve 10.630,59 kilogramu a pochádzali prevažne z Maďarska, Grécka a Talianska. Zo skontrolovaných jedna vzorka nevyhovela požiadavkám všeobecnej obchodnej normy pre porušenie celistvosti plodu a dužina vykazovala prítomnosť hniloby a plesne.
Podľa ŠVPS je melónová sezóna dyne červenej či melóna cukrového vo svojej hlavnej sezóne a vrcholí koncom septembra. Medzi obľúbený spôsob predaja patrí aj ponuka rozpolených alebo rozštvrtených melónov. V tomto prípade má predajca zabezpečiť vhodné hygienické podmienky, medzi nimi aj skladovanie pri vhodnej teplote, napríklad v chladiacom boxe.
„Po rozkrojení sa totiž výrazne zvyšuje riziko mikrobiálnej kontaminácie. Ak melón nebol pred krájaním dôkladne umytý alebo sa s ním manipulovalo v nevyhovujúcich hygienických podmienkach, môžu sa do dužiny dostať baktérie, ako napríklad Escherichia coli alebo Salmonella,“ uvádza ŠVPS s tým, že tieto pravidlá platia nielen v obchodoch, ale aj na trhovisku. Pravidlom by malo byť označovanie krajiny pôvodu a zabezpečenie hygienických podmienok, aby melón bol uložený v chlade, chránený pred slnkom, prachom či hmyzom.
Inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ vykonávajú pravidelné kontroly kvality a označovania melónov vo veľkoobchodných skladoch aj v maloobchodných prevádzkach. Ich cieľom je zabezpečiť spotrebiteľom zdravotne bezpečné, kvalitné a správne označené ovocie a zeleninu.
Ako ŠVPS doplnila, v roku 2026 inšpektori skontrolovali 41 dávok dyne červenej v množstve 10.630,59 kilogramu a pochádzali prevažne z Maďarska, Grécka a Talianska. Zo skontrolovaných jedna vzorka nevyhovela požiadavkám všeobecnej obchodnej normy pre porušenie celistvosti plodu a dužina vykazovala prítomnosť hniloby a plesne.