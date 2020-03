Radíme: Pri návšteve lekární treba dbať na prevenciu šírenia ochorení

Bratislava 23. marca (TASR) - Lekárnici apelujú na ľudí, aby v aktuálnej epidemiologickej situácii dodržiavali pri návšteve lekární preventívne opatrenia. Chronicky chorí by mali požiadať o predpis čo najväčšieho množstva liekov naraz a akútne chorí požiadať o pomoc pri vyzdvihnutí liekov svojho blízkeho. Zástupcovia Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) o tom informujú na Národnom portáli zdravia.



Chronickí pacienti, užívajúci lieky na ochorenia ako cukrovka, astma, vysoký krvný tlak a ďalšie, by mali požiadať lekára o predpísanie elektronického receptu s maximálnym možným množstvom užívaných liekov. "U väčšiny liekov je to v dávke na tri mesiace, u liekov s obsahom omamných a psychotropných látok v dávke na jeden mesiac," uvádzajú farmaceuti.



Po predpísaní liekov odporúčajú telefonicky kontaktovať lekáreň a informovať sa o aktuálnej dostupnosti predpísaných liekov, aby človek nemusel navštíviť viac lekární, prípadne sa do lekárne opakovane vracať. Lekárnici odporúčajú využiť aj možnosti generickej preskripcie, teda nepožadovať striktne liek konkrétneho výrobcu, ktorý môže byť prechodne nedostupný, ale konzultovať s lekárnikom, ktorý môže odporučiť iný liek s rovnakou účinnou látkou.



Akútni pacienti by mali zvážiť osobnú návštevu verejnej lekárne, prípadne požiadať o výber liekov príbuzných či známych. Ľudia, ktorí majú symptómy ako horúčka, suchý kašeľ, sťažené dýchanie, bolesti hlavy a kĺbov, by sa podľa možnosti mali vyhnúť kontaktu s inými ľuďmi a zavolať call centrum Úradu verejného zdravotníctva na čísle 0917 222 682, prípadne rýchlu zdravotnú pomoc na čísle 112.



"Zdraví klienti verejných lekární požadujúci výživové doplnky, liečebnú kozmetiku a iný sortiment, by mali odložiť návštevu lekárne aspoň o mesiac," odporúča SLeK. Lekárnici tiež prosia pacientov, aby nepanikárili a nevytvárali si veľké zásoby liekov, ktoré môžu následne chýbať tým, ktorí ich reálne potrebujú. Apelujú na všetkých, ktorí v uplynulom období navštívili rizikové krajiny, aby zotrvali v dvojtýždňovej domácej karanténe a nechodili do lekární.



Národné centrum zdravotníckych informácií tiež vyzvalo občanov, aby prioritne využívali službu erecept, ktorý je možné vyzdvihnúť v ktorejkoľvek lekárni na Slovensku a obmedzili návštevy lekárov.



Odborníci prízvukujú, že najväčším rizikom pri šírení nového koronavírusu je skutočnosť, že nie každý nositeľ vírusu má aj klinické prejavy ochorenia. Inkubačná doba je zvyčajne do 14 dní, môže však byť aj dlhšia.