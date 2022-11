Radíme: Pri odvykaní od fajčenia možno využiť linku pomoci i poradne

Bratislava 21. novembra (TASR) - Pri odvykaní od fajčenia možno využiť linku pomoci alebo poradne na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva (RÚVZ). Na sociálnej sieti na to upozornil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ).



"V Slovenskej republike sa môžu fajčiari, ktorí majú záujem skoncovať so závislosťou od tabaku, obrátiť na linku pomoci na odvykanie od fajčenia na telefónnom čísle 0908 222 722 každý pracovný deň od 8.00 do 15.00 h," informoval.



Okrem telefonickej linky možno bezplatne využiť aj poradne RÚVZ. "Záujemcovia môžu využiť poradenstvo s odborníkmi vo vopred dohodnutom termíne," doplnil úrad.



Fajčenie zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení, ochorení dýchacích ciest, rakoviny, cukrovky či hypertenzie. Škodlivo vplýva aj na životné prostredie. ÚVZ upozornil na pestovanie tabaku, ktoré si podľa neho vyžaduje intenzívne využívanie obmedzených kapacít pôdy a vody a zároveň uvoľňuje škodlivé chemikálie do vodných tokov.