Radíme: Pri odvykaní od fajčenia sa treba načas vyhýbať fajčiarom

Bratislava 17. júna (TASR) - V boji proti závislosti od fajčenia pomáha viacero činností. Pri odvykaní je vhodné plánovať si aktivity a nedať priestor nude. Odporúča sa aj načas vyhýbať stretnutiam s fajčiarmi. V danom období si takisto treba dať pozor na alkohol. Uviedla to Katarína Blažová z Poradne na odvykanie od fajčenia na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Bratislave.



"Je dobré pripraviť sa na situácie, pri ktorých viete, že príde chuť na cigaretu či alternatívy k fajčeniu, a dopredu si naplánovať, akým spôsobom ich budete zvládať - aby vás takéto situácie nezaskočili. Ľudia okolo vás by mali vedieť, že sa snažíte skoncovať s fajčením, preto ich poproste, aby vás cigaretami či alternatívami k fajčeniu neponúkali. Takisto je veľmi dobré mať priateľa, ktorý vás podporí vo vašom zámere," poznamenala.



Pri zvládaní abstinenčných príznakov pomáha aj zmena doterajších návykov. "Mnohí majú hlboko zabudované zvyky - dať si cigaretu či užiť alternatívu k fajčeniu hneď po zobudení, pri pití kávy, po jedle, pri telefonovaní alebo v spoločnosti iných fajčiarov. Bude potrebné prerušiť túto naviazanosť a nahradiť spomenuté situácie iným zvykom. Napríklad si dať po zobudení sprchu a raňajky, kávu vymeniť za iný nápoj, napríklad čaj alebo vodu," odporučila odborníčka.



Za vhodné považuje aj odstránenie vecí pripomínajúcich fajčenie z domácnosti. "Teda popolníky, zapaľovače a, samozrejme, cigarety," podotkla. Odporučila aj plánovanie aktivít. "Vyvážte čas na prácu, relax, skúste cvičenie alebo šport. Nemusí to byť nič náročné, stačí rýchla chôdza, hlavné je nedať priestor nude, pretože to iba podporí myšlienky na cigarety a alternatívy k fajčeniu," doplnila.