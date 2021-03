Radíme: Pri opakovanom využití stačí nechať respirátor voľne vyschnúť

Bratislava 17. marca (TASR) - Pri opakovanom využití stačí nechať respirátor voľne a riadne vyschnúť v kontrolovanom prostredí. Neodporúča sa doň vtierať dezinfekciu, prať ho, vyvárať či piecť v rúre alebo mikrovlnke v snahe zbaviť pomôcku možných zachytených vírusov. Pripomenul to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Respirátory sú spravidla jednorazové pomôcky. Ak výrobca neuvádza inak, životnosť respirátora FFP2 býva v bežných podmienkach najviac osem hodín používania. Znovu použiteľné respirátory bývajú označené písmenom "R", čiže napríklad FFP2 R.



Ani pri opätovnom použití respirátora by nemal celkový čas jeho nosenia presiahnuť osem hodín. Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb CDC odporúča pri opätovnom použití respirátora použité respirátory zavesiť do určeného skladovacieho priestoru alebo medzi jednotlivými použitiami do čistej priedušnej nádoby či obalu, napríklad do papierového vrecka. "Pred opätovným použitím suchého a neznečisteného respirátora je vhodné nechať uplynúť lehotu tri až päť dní - minimalizujete tým riziko, že je povrch vášho respirátora kontaminovaný," spresnil ÚVZ.



Respirátory je potrebné skladovať tak, aby sa navzájom nedotýkali. Skladovacie nádoby by sa mali pravidelne likvidovať alebo dezinfikovať. Nádoba či obal by nemali deformovať tvar uskladneného respirátora.



ÚVZ vo všeobecnosti neodporúča do respirátora vtierať dezinfekciu, prať ho, vyvárať či piecť v rúre alebo mikrovlnke. Okrem narušenia integrity respirátora hrozia aj ďalšie bezpečnostné riziká, a to najmä v prípade vloženia respirátora s kovovými časťami do mikrovlnnej rúry. "Pre širokú verejnosť sa skôr než dezinfekcia s pomocou rozličných prípravkov či žiarení odporúča radšej nechať respirátor voľne a riadne vyschnúť v kontrolovanom prostredí. Kombináciou dostatočného časového rozstupu medzi použitiami a vhodného uskladnenia sa vírus na respirátoroch deaktivuje aj bez použitia dezinfekcie," zdôraznil ÚVZ.



Od pondelka 8. marca platí povinnosť nosiť respirátory FFP2 v priestoroch obchodov a v hromadnej doprave. Od pondelka 15. marca sa povinnosť nosiť respirátor rozšírila na všetky interiéry okrem vlastnej domácnosti.