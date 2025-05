Radíme: Pri útoku je dobré využiť princíp uteč - skry sa - bojuj

Bratislava 7. mája (TASR) - V prípade ozbrojeného útoku je dobré využiť postup princípu uteč - skry sa - bojuj. Ak to situácia dovoľuje a je to bezpečné, treba volať na tiesňovú linku 158 alebo 112. Integrovaný záchranný systém 112 sa dá kontaktovať aj prostredníctvom SMS. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra SR.



„Ak máš možnosť využiť únikovú cestu, uteč. Zober si iba telefón a prepni ho do tichého režimu. Varuj ostatných pred vstupom do nebezpečnej zóny. Pomôž s útekom ostatným v prípade, že tým neohrozíš seba,“ radí rezort.



V prípade, že útek od nebezpečenstva nie je možný, rezort radí skryť sa. Dvere treba zamknúť a kľúč nechať v zámke. Dobré je skryť sa za pevné a veľké predmety. Z bezpečného miesta by človek nemal utekať.



Ak útočník bezprostredne ohrozuje život, napadnutá osoba môže bojovať. „Ako zbraň použi predmety vo svojom okolí, ako palica, opasok, kľúče, kanvica, nôž, hasiaci prístroj, vešiak. Buď agresívny, konaj rýchlo, násilne, útoč na citlivé miesta,“ uviedol rezort.



Ministerstvo pripravilo v spolupráci s Filmovou a televíznou fakultou Vysokej školy múzických umení v Bratislave aj inštruktážne video založené na tomto postupe. Zverejnilo ho na sociálnych sieťach.