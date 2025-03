Radíme: Pri panickom záchvate pomôže pomalé dýchanie

Bratislava 24. marca (TASR) - Panické záchvaty sú náročné, ale nie neprekonateľné. Zvládnuť ich môže pomôcť pomalé dýchanie a ukotvenie sa v prítomnosti. Odporúča to Liga za duševné zdravie na sociálnej sieti.



"Ak niekedy pocítiš zrýchlený tep, ťažké dýchanie, pocit omdletia alebo straty kontroly, nezabúdaj, že je to len telo, ktoré reaguje na strach. Panický záchvat môže byť veľmi desivý, ale nezanecháva trvalé následky," podotkli odborníci.



Pri panickom záchvate odporúčajú pomalé a hlboké dýchanie. "Nadýchni sa na štyri sekundy a pomaly vydychuj šesť sekúnd. Týmto spôsobom znížiš stres a obnovíš pokoj v tele aj v mysli," vysvetlila liga.



Radí tiež využiť metódu na upokojenie rozrušenia mysle a navrátenia sa k prítomnosti. "Pozri sa na päť vecí, počúvaj štyri zvuky, dotkni sa troch rôznych predmetov, zameraj sa na dva pachy a nájdi jednu vec, ktorú môžeš ochutnať," ozrejmili odborníci.



Je tiež podľa nich dôležité mať na pamäti, že panika je dočasná a nie je život ohrozujúca. Odporúča pripomínať si, že pocit čoskoro pominie. "Záchvaty paniky sa často zmiernia do desiatich minút," doplnila liga.



Počas záchvatu tiež radí zotrvať na mieste. Varuje, že by sa počas neho nemalo šoférovať. "Pokús sa nájsť pokojné miesto, kde sa môžeš sústrediť na dýchanie a spomaliť svoj tep," dodala liga.