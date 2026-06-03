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Radíme: Pri pátraní po nezvestnom dieťati pomôže otvorená komunikácia

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Daniel Stehlík

V prípade, že sa dieťa nevrátilo domov a jeho pobyt nie je známy, je potrebné najskôr kontaktovať rodinu, priateľov, spolužiakov a preveriť miesta, kde sa zvykne zdržiavať.

Autor TASR
Bratislava 3. júna (TASR) - Policajtom pri pátraní po nezvestnom dieťati pomôžu všetky dôležité informácie. Rodina by mala otvorene komunikovať. Dôležité sú napríklad informácie o zdravotnom stave dieťaťa, užívaní liekov či o aktivite na sociálnych sieťach. Upozornilo na to Prezídium Policajného zboru (PPZ).

„V prípade, že sa dieťa nevrátilo domov a jeho pobyt nie je známy, je potrebné najskôr kontaktovať rodinu, priateľov, spolužiakov a preveriť miesta, kde sa zvykne zdržiavať. Ak pátranie v okolí neprinesie výsledok, odporúčame pripraviť si aktuálnu fotografiu dieťaťa, popis oblečenia a informácie o veciach, ktoré si mohlo vziať so sebou. Nezvestnosť je potrebné bezodkladne oznámiť na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru,“ ozrejmilo.

Policajti zároveň pripomenuli, že na vyhlásenie pátrania nečakajú 24 hodín. „Ide o rozšírený mýtus. Každé oznámenie je preverované okamžite. (...) Pátranie po nezvestných osobách je na Slovensku vyhlasované prostredníctvom informačného systému Patros a zároveň aj cez Schengenský informačný systém vo všetkých krajinách schengenského priestoru,“ podotkli.

Každé pátranie je špecifické. „Záleží od konkrétnych okolností, aké prostriedky a metódy budú v danom prípade využité (napríklad či budú k pátraniu privolaní psovodi, použitý vrtuľník alebo motorový čln). Rovnako polícia zvažuje, či v rámci pátrania bude pátranie zverejnené v hromadno-oznamovacích prostriedkoch,“ dodalo Prezídium Policajného zboru.
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