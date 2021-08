Pri plánovaní vysokohorskej turistiky treba rátať s horším scenárom

Vysoké Tatry 18. augusta (TASR) – Používať „zdravý sedliacky rozum" a rozmýšľať vždy nad horším scenárom radí riaditeľ Horskej záchrannej služby (HZS) Jozef Janiga všetkým, ktorí sa vydávajú na vysokohorskú turistiku.



Aj keď počas minuloročnej letnej sezóny zaznamenali vo Vysokých Tatrách menej turistov ako po minulé roky, vlaňajšie leto sa do histórie HZS zapísalo ako sezóna s najvyšším počtom úrazov. Zabrániť sa im zväčša dá dodržaním niekoľkých pravidiel.



„Pri vysokohorskej turistike je treba byť radšej pripravený na horší scenár, radšej si treba zobrať o liter vody viac, radšej si treba zobrať o jednu tyčinku viac, radšej treba mať jedno náhradné prádlo navyše," povedal Janiga pre TASR.



Za najdôležitejšie z hľadiska bezpečnosti však považuje správne naplánovanie samotnej túry. Turista i horolezec by pri ňom mal v prvom rade prihliadať na svoje fyzické schopnosti, ale tiež možné zdravotné komplikácie. Pri zvýšenej fyzickej námahe a letných horúčavách sa môžu podľa Janigu prejaviť choroby, o ktorých ich nositeľ dosiaľ nevedel.



„Je tiež treba zvoliť si správnu výstroj, výzbroj, čiže vhodnú obuv, funkčné prádlo, netreba zabudnúť na náhradné oblečenie a rozhodne odporúčame pršiplášť alebo vetrovku do dažďa," doplnil s tým, že od druhej polovice augusta tiež odporúča myslieť na teplejšie oblečenie, ktoré sa zíde najmä v ranných hodinách či po búrke.



Janiga odporúča vychádzať na túru už pri východe slnka, okolo 6.00 – 7.00 h. „Mnohokrát sa stretávame s tým, že ľudia začínajú túru okolo 10.00 – 11.00 h, čo je veľmi neskoro. Práve preto, že naozaj môže prísť búrka, to je jedna vec, druhá vec, prichádzame o časovú rezervu, ktorú by sme mohli potrebovať v prípade, ak sme unavení alebo potrebujeme pomoc," ozrejmil.



Vo výbave turistu či horolezca tiež nesmie chýbať dostatočné množstvo tekutín a strava, ktorá dokáže „veľmi rýchlo dostať do tela energiu". Netreba zabudnúť ani na lekárničku a keďže sa pomaly začínajú skracovať dni, vhodné je mať so sebou i čelovú baterku. „Čo odporúčame stále, je mať pri sebe nabitý mobilný telefón na prípadné privolanie pomoci," uzavrel šéf horských záchranárov.