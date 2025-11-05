< sekcia Slovensko
Viete, čo robiť pri povodniach? Toto radia odborníci

Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Pri povodniach je dôležité nepodceniť prípravu. Zatvoriť okná, dvere, vypnúť vodu, plyn a elektrinu. Pri riziku silných dažďov a povodní netreba zabudnúť na chemické látky ako žieraviny, kyseliny či jedy. Látky reagujúce s vodou treba zabezpečiť. Pri prívalových dažďoch môže hroziť aj zosuv pôdy. Vyplýva to z informácií, ktoré v príručke Čo robiť v prípade krízy alebo ozbrojeného konfliktu zverejnilo Ministerstvo vnútra SR.
Medzi ďalšie odporúčania pri povodniach patrí príprava evakuačnej batožiny, sledovanie počasia a spravodajstva o vývoji situácie či informovanie susedov a blízkych a uistenie sa, že majú všetky informácie a nepotrebujú pomoc.
Ministerstvo tiež radí vyhnúť sa cestovaniu cez rizikové oblasti a nejazdiť cez zaplavené cesty bez znalosti hĺbky vody. Z auta, ktoré sa plní vodou, treba okamžite vystúpiť. V prípade časovej tiesne je potrebné prerušiť všetky aktivity a ihneď sa presunúť na bezpečné vyvýšené miesto, odkiaľ sa dá volať o pomoc na tiesňovú linku 112.
„Najväčšie riziko zosuvu pôdy je pri prívalovom daždi, hlavne ak je zem už nasiaknutá vodou po dlhotrvajúcich dažďoch,“ uviedol rezort vnútra v príručke. Pri zosuve pôdy alebo prívalovom bahne treba zachovať pokoj a rozvahu. Zosuv pôdy môžu prezradiť zmeny okolia - neobvyklé zvuky, napríklad praskanie stromov a skál, náhle zmeny výšky hladiny vody v toku či viditeľné zmeny povrchu zeme.
V prípade zasiahnutia zosuvom pôdy či prívalovým bahnom v budove je potrebné presunúť sa na čo najvyššie poschodie a čo najďalej od možného ohrozenia. Úkryt sa dá nájsť pod pevným kusom nábytku. V exteriéri sa treba čo najrýchlejšie dostať mimo trasy zosuvu pôdy či bahna. Pomôže presun na vyvýšené miesto, avšak také, ktoré je mimo tejto trasy. „Ak nie je možné uniknúť do bezpečia, schovajte sa za skupinu väčších stromov alebo v najbližšej, čo najodolnejšej budove,“ píše sa v príručke.
