Na železničnom priecestí treba rešpektovať svetelné výstrahy

Bratislava 16. augusta (TASR) – Pred železničným priecestím je vodič povinný počínať si mimoriadne opatrne. Najdôležitejšie je presvedčiť sa, či možno bezpečne prejsť, pripomína polícia.



„Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak sa dáva výstraha dvomi červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného železničného zariadenia," uviedol vo videu na sociálnej sieti Tomáš Vrábel z odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru.



Počkať na vypnutie výstrah treba aj pri priechodoch so závorami. „Nezabúdajte na to, že nestačí len to, aby boli zdvihnuté závory," upozornil Vrábel. Zároveň apeluje na vodičov, aby svetelnú výstrahu nepodceňovali ani pri priecestiach bez závor.