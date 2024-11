Radíme: Pri prvej pomoci pri popáleninách pomáha vlažná voda

Košice 20. novembra (TASR) - Popáleniny patria k najbolestivejším úrazom. Ak k nim dôjde, postihnutému treba vyzliecť zasiahnutý odev, ale iba v prípade, ak nie je prilepený k telu. Postihnuté miesto je dobré chladiť prúdom vlažnej vody z vodovodu aspoň desať minút, voda predstavuje najlepšiu prvú pomoc. Radí to lekár z Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Nemocnice Agel Košice-Šaca Erik Eliáš, ktorý zároveň varuje pred rôznymi "babskými receptami".



"Popáleniny nikdy nechlaďte ľadom, nenatierajte horčicou, medom, zubnou pastou či vajíčkom, ani na ne nedávajte múku. Pľuzgiere určite neprepichujte," uviedol Eliáš.



Nie každá popálenina vyžaduje lekárske ošetrenie. Odborníka je podľa lekára potrebné vyhľadať, ak je rozsah popáleniny minimálne druhého stupňa, väčší ako jedno percento povrchu tela (plocha dlane) a tvoria sa veľké pľuzgiere. Rovnako tak pri popáleninách tretieho stupňa akéhokoľvek rozsahu, pri popálení tváre, krku, rúk alebo genitálií. Lekárske ošetrenie je nutné pri popálení po výbuchu alebo pri horení v uzavretom priestore, popálení elektrickým prúdom alebo poleptaní chemikáliami. Odbornú ambulanciu treba vyhľadať aj v prípade, že vzniknutú menšiu popáleninu sa nedarí dobre ošetriť doma.



"Popáleniny rozdeľujeme do troch kategórií podľa stupňa postihnutia. Prvý stupeň sa prejavuje začervenaním kože a výraznou bolestivosťou. Za druhý stupeň považujeme popálenie, pri ktorom sa na pokožke utvoria pľuzgiere. Najvážnejší stav predstavuje tretí stupeň, keď je dôsledkom popálenia voskovo biela až čierna suchá koža necitlivá na bolestivé podnety," vysvetlil Eliáš.



Následky rozsiahlych termických úrazov vyžadujú dlhodobé liečenie, pričom niekedy sa dlho hojace alebo operované popáleniny hoja jazvou. "Zatiaľ čo hypertrofická jazva predstavuje iba estetický problém, zjazvenie môže pacientovi spôsobovať aj funkčný problém, nakoľko ťahom jazvy dochádza k zhoršenej hybnosti v kĺboch," uviedol Eliáš. Starostlivosť o jazvu sa začína podľa lekára jej hydratáciou. Na hypertrofickú jazvu sa odporúčajú tlakové masáže, silikónové náplasti, špeciálna kompresívna bielizeň a rehabilitácia. Ak to nemá dostatočný účinok, prichádza na rad laser alebo operačná liečba.