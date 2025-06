Leto je tu: Čo radia odborníci pri športe počas horúčav?

Bratislava 4. júna (TASR) - Pri pohybe či športe vonku je dôležité natrieť sa opaľovacím krémom, ktorý chráni pred UVA i UVB žiarením s minimálnym SPF 30. Špeciálnu pozornosť je nutné venovať častiam tela, ktoré sú slnku viac vystavované. Je tiež dobré vyvarovať sa priamemu slnku a naplánovať si tréningy a športové aktivity mimo hodín najsilnejšieho UV žiarenia. Poukázalo na to Občianske združenie pacientov s dermatologickými malignitami a Slovenská dermatovenerologická spoločnosť.



„UVA nám síce nespôsobuje spálenie pokožky, ale podieľa sa na starnutí kože, spôsobuje oxidatívny stres a tým poškodenie DNA, čo zvyšuje riziko rakoviny kože. UVA preniká aj cez sklo a mraky, takže nás ohrozuje aj v interiéri alebo počas zamračených dní,“ upozornili odborníci.



Odporúčajú natrieť časti tela viac vystavované na slnku dostatočnou vrstvou ochranného krému polhodinu pred pobytom vonku a opakovane aplikovať každé dve hodiny, pri potení častejšie. „Po plávaní sa natrieť hneď. Odporúčané množstvo je jedna čajová lyžička krému na tvár a dve až tri polievkové lyžice na celé telo. Čím svetlejší odtieň pokožky, tým vyšší ochranný UV faktor sa odporúča,“ priblížili.



V prípade športovania počas obedňajších hodín odborníci radia obmedziť intenzitu a trvanie rozcvičky, zvýšiť počet prestávok a zdržiavať sa v tieni. Na šport odporúčajú nosiť ľahký priedušný odev, ktorý pokryje väčšinu tela a neprekáža pri športe. „Tmavé oblečenie ochráni lepšie než svetlé, mokré oblečenie zasa stráca ochrannú schopnosť,“ podotkli. Netreba zabúdať ani na pokrývku hlavy a ochranu očí slnečnými okuliarmi vhodnými na šport. „Mali by mať účinný UV filter a bočnice. Už 15 minút na slnku môže poškodiť zrak a pri pravidelnom pobyte na slnku bez slnečných okuliarov hrozí sivý zákal,“ upozornili.



Odborníci varujú, že riziko rakoviny kože môže zvýšiť bledší typ pokožky so sklonom k spáleniu, svetlé alebo ryšavé vlasy, vyšší vek, genetické predispozície či slabý imunitný systém. K riziku prispievajú aj ďalšie faktory, napríklad geografická poloha, zvýšené UV žiarenie pri odraze od vody, piesku či chodníka, alebo intenzívnejšie UV žiarenie vo vyššej nadmorskej výške.