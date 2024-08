Radíme: Pri uštipnutí hmyzom je potrebné vybrať žihadlo a ranu očistiť

Bratislava 19. augusta (TASR) - Pri uštipnutí hmyzom je dôležité čo najskôr vybrať žihadlo (v prípade včely), očistiť ranu mydlovou vodou, schladiť ju obkladom a v prípade alergie použiť antihistaminiká. Ak sa opuch nezhoršuje a nepridružujú sa iné príznaky, lekárska pomoc nie je potrebná. Poukázal na to alergológ a vedúci Centra pre liečbu hmyzovej alergie Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice Norbert Lukán.



"Ak vás uštipla včela a žihadlo zostalo v koži, opatrne ho odstráňte pinzetou alebo nechtom. Snažte sa to urobiť čo najskôr, aby ste minimalizovali množstvo jedu vstupujúceho do tela," vysvetlil. Po vyčistení rany pomôže zmierniť opuch a bolesť studený obklad. "Priložte studený obklad (ľad zabalený v uteráku) na postihnuté miesto na desať až 15 minút," doplnil odborník. Následne je vhodné podľa pokynov na obale použiť antihistaminiká. Svrbenie a podráždenie možno zmierniť voľnopredajnými prípravkami, ako sú gély, prípadne krémy a spreje.



Lukán ozrejmil, že lekárska pomoc nie je potrebná pri miernom opuchu a začervenaní, ak sa nezhoršujú. Tiež ak nie sú prítomné príznaky, ako sú ťažkosti s dýchaním, nevoľnosť, pocit na odpadnutie, vracanie alebo závraty. "Ak sa neobjavujú celkové príznaky do jednej hodiny, prípadne vidíte zlepšenie v priebehu ďalších hodín až dní, nemáte iné príznaky, ako je infekcia rany, zvýšená bolesť alebo horúčka, našu pomoc nebudete potrebovať," skonštatoval alergológ.