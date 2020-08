Radíme: Pri výbere školskej tašky treba zohľadniť hmotnosť dieťaťa

Bratislava 31. augusta (TASR) - Pri výbere školskej tašky treba zohľadniť predovšetkým hmotnosť dieťaťa, ale aj ergonomické tvarovanie a materiál, z ktorého je taška vyrobená. Vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Jana Hamade uviedla, že hmotnosť školskej aktovky nemá byť vyššia ako desať percent hmotnosti človeka.



Napríklad prváci a druháci by mali mať školskú tašku ťažkú zhruba do 2,5 kilogramu, tretiaci a štvrtáci môžu mať tašky ťažšie o jeden kilogram. Piataci a šiestaci môžu nosiť školské aktovky, ktoré vážia zhruba 4,5 kilogramu a o pol kilogramu viac môže mať taška starších žiakov.



Hamade upozorňuje, že na výber aktovky je potrebné dbať, pretože sa tak dá predísť zdravotným problémom dieťaťa. "Overte si, či je vyrobená z kvalitných, zdraviu neškodných materiálov. Školská taška má byť čo najľahšia, má kopírovať tvar chrbtice a popruhy nesmú byť príliš úzke. Rodičia by mali dozrieť na to, aby dieťa tašku nenosilo iba na jednom pleci," uviedla Hamade.



Zároveň odborníčka pripomenula, že popruhy musia byť nastaviteľné, školská taška má obopínať obe plecia rovnomerne, aby sa jej hmotnosť rozdelila rovnako a majú byť z mäkkého materiálu, aby sa čo najmenej vtláčali do kľúčovej kosti. ÚVZ zároveň pripomína, že na výber dobrej školskej tašky je dôležité dbať aj preto, lebo ju deti nosia pravidelne a dlhší čas. Príliš ťažká taška podľa ÚVZ preťažuje svalstvo chrbtice a prispieva k stuhnutiu svalov krčno-hrudnej chrbtice. "Dlhodobé preťaženie chrbtice môže spôsobiť trvalejšie ťažkosti, deformácie aj vznik skoliózy," tvrdí ÚVZ s tým, že ak sa skolióza nelieči včas, môže chrbticu poškodiť tak, že v dospelosti sa už nebude dať napraviť.