Radíme: Príliš vysoké dávky paracetamolu môžu poškodiť pečeň

Bratislava 15. januára (TASR) - Príliš vysoké dávky paracetamolu môžu poškodiť pečeň. Denná dávka by podľa odborníkov nemala presiahnuť 4000 miligramov. Počas užívania lieku sa zároveň neodporúča konzumovať alkohol. Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) na to upozornil na sociálnej sieti.



Podotkol, že paracetamol patrí medzi najčastejšie používané lieky na zmiernenie bolesti a zníženie horúčky. "Lieky s obsahom paracetamolu sa užívajú najmä pri chrípke, prechladnutí, na bolesti hlavy a chrbta. Na rozdiel od kyseliny acetylsalicylovej (známej ako acylpyrin alebo aspirín) nemá protizápalové účinky, neovplyvňuje výrazne zrážanlivosť krvi a je šetrný k tráviacemu traktu," ozrejmil ŠÚKL.



Zdôraznil, že paracetamol je bezpečný a účinný liek, ak sa používa zodpovedne a správne. Apeluje preto na dodržiavanie odporúčaného dávkovania, ktoré by u dospelých nemalo presiahnuť 4000 miligramov denne. Ako priblížil, pacienti by mali užívať 500 až 1000 miligramov každých štyri až šesť hodín.



Odporúča tiež skontrolovať zloženie iných užívaných liekov. "Paracetamol je častou súčasťou kombinovaných liekov. Ich súčasným užívaním môže dôjsť k neúmyselnému zdvojnásobeniu dávky," ozrejmil ŠÚKL.



Varuje aj pred konzumáciou alkoholu počas užívania paracetamolu. "Alkohol môže zosilniť účinky paracetamolu, čo môže viesť k nevedomému prekročeniu bezpečných dávok a zvýšiť riziko otravy a vážneho poškodenia pečene," vysvetlil ústav.



Pacientom odporúča, aby sa poradili s lekárom, ak užívajú aj iné lieky, ak majú ochorenie pečene alebo obličiek i v prípade, že potrebujú užívať liek viac ako tri dni na zníženie horúčky a desať dní na utíšenie bolesti.