Radíme: Problémy so spánkom nie sú prirodzenou súčasťou starnutia

Bánovce nad Bebravou 30. marca (TASR) - Poruchy spánku sú u seniorov pomerne bežné, môže to byť spôsobené liekmi či zdravotnými ťažkosťami. Hoci sa spánkový režim s pribúdajúcim vekom mení, narušený spánok a pocit únavy po prebudení nie je prirodzenou súčasťou starnutia. Uviedla to primárka oddelenia dlhodobo chorých nemocnice v Bánovciach nad Bebravou Miriama Šatalová.



"Približne 50 percent ľudí starších ako 55 rokov má problémy so zaspávaním a kvalitou spánku. Nespavosť je jednou z najčastejších zdravotných ťažkostí, najmä u seniorov. Často koexistuje so zdravotnými, psychiatrickými alebo neurologickými poruchami," načrtla Šatalová.



Nespavosť môže byť podľa nej tiež spojená so stresom, liekmi, kofeínom, alkoholom, fajčením, zlými spánkovými návykmi alebo zmenami v prostredí, kde spíme. "Primárna porucha spánku znamená, že neexistuje žiadna iná lekárska alebo psychiatrická príčina," podotkla.



"Najčastejším problémom u seniorov je samotné zaspávanie, ďalej je to obštrukčné spánkové apnoe alebo krátke prerušenia dýchania počas spánku, ku ktorým dochádza pri opakovanom zablokovaní horných dýchacích ciest," priblížila ďalej lekárka. Treťou komplikáciou je podľa nej syndróm nepokojných nôh alebo potreba pohybovať nohami počas spánku, ten závažnejšie postihuje dospelých v strednom a staršom veku, u ktorých sa môže vyskytnúť častejšie a môže trvať dlhšie.



Ak sa problém so spánkom opakuje často, mení to kvalitu života a vtedy je potrebné sa obrátiť na odborníka. "U seniorov sa odporúča použiť najskôr nefarmaceutické liečby, ako je kognitívno-behaviorálna terapia pri náhlej a chronickej nespavosti. Tá zahŕňa spánkovú výchovu, kontrolu stimulov, obmedzenie času v posteli," ozrejmila Šatalová.



Dobré spánkové návyky sa podľa nej dajú vytvoriť, treba však dodržiavať niekoľko pravidiel. "V prvom rade je potrebné ísť spať a vstávať každý deň v rovnakom čase, používať posteľ len na spánok, pred spaním robiť tiché činnosti, vyhýbať sa jasným svetlám, udržiavať upokojujúce a pohodlné prostredie spálne," vysvetlila odborníčka.



V čase tesne pred spaním je podľa nej dobré obmedziť tekutiny, tri až štyri hodiny pred ním nejesť, tesne pred ním už necvičiť. Vhodné je tiež dať si teplý kúpeľ a vyhýbať sa spánku počas dňa. "Ak trvajú problémy so zaspávaním do 20 minút, treba vstať a urobiť niečo, kým sa vrátite do postele. Nútený spánok môže sťažiť zaspávanie. Ak tieto zmeny nestačia, lekár môže odporučiť lieky. Tie by však nemali nahradiť dobré spánkové návyky, ale z krátkodobého hľadiska môžu poskytnúť určitú úľavu," ozrejmila lekárka.



Tabletky sa podľa nej odporúčajú užívať len krátkodobo. "Liečba nespavosti je však individuálna," dodala.