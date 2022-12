Radíme: Respiračné infekcie nepodceňujte, chrípka má ročne 800 obetí

Bánovce nad Bebravou 12. decembra (TASR) - Jesenné a zimné obdobie so sebou prinášajú zvýšený výskyt respiračných ochorení. Tieto infekcie sa neoplatí podceňovať, len na chrípku na Slovensku ročne zomrie približne 800 ľudí. Ľudia by preto nemali ani zabúdať na prevenciu či očkovanie. Upozornil na to pneumológ nemocnice v Bánovciach nad Bebravou Daniel Paulovič.



"Globálne sa respiračné infekcie delia na akútne a chronické, takmer 90 percent všetkých akútnych infekcií je pritom vírusových. Z nich je najčastejšia chrípka a chrípke podobné respiračné infekcie," uviedol Paulovič.



Pri vírusových respiračných infekciách je užívanie antibiotík podľa neho zbytočné a neúčinné, tie lekár naordinuje až pri bakteriálnej infekcii. "Na jej potvrdenie treba vždy spraviť CRP vyšetrenie, prípadne odobrať sérológiu na bakteriálne ochorenia a až potom nasadiť liečbu. Špeciálnym prípadom je infekcia COVID-19. Aj pri podozrení na ňu je vhodné spraviť antigénový test a jeho výsledok potom overiť PCR testom," priblížil lekár.



U pacienta s jasnými príznakmi sa podľa neho musí špeciálna anticovidová liečba nasadiť do štyroch dní, pretože potom už je neúčinná, pričom opäť platí, že antibiotiká sa do terapie pridávajú až po overení bakteriálnej infekcie.



"Pri teplote je potrebné nasadiť si antipyretiká, dôležitý je pokoj na lôžku, dostatok tekutín, vitamín C vo vyšších dávkach. Ak sa stav do troch až piatich dní nezlepšuje, je čas vyšetriť CRP, prípadne odobrať výter z hrdla, nosa, eventuálne sérológiu na chlamýdie a mykoplazmy, a potom nasadiť širokospektrálne antibiotiká," ozrejmil pneumológ. Pokoj na lôžku je podľa neho dôležitý, pretože vírusy môžu napadnúť aj srdce, kĺby, tráviaci systém, pľúca a zanechať trvalé následky. Pri dlhšie trvajúcich príznakoch ochorenia už doktor odporučil rádiologické vyšetrenie pľúc.



"Pacienti s ľahším priebehom ochorenie často i podceňujú, 'prechodenie' choroby však môže spôsobiť rôzne komplikácie, napríklad zápal pľúc, chronické pľúcne ochorenia, zápal srdcového svalu, artritídu, reumatickú horúčku, poruchy imunity aj bakteriálne superinfekcie," zdôraznil Paulovič. Ak sa pacient podľa neho necíti dobre a jeho stav sa nezlepšuje, treba osloviť špecialistu a nečakať mesiac, dva.



Prevenciou pred respiračnými infekciami je zdravá strava, dostatok pohybu, otužovanie, celkovo zdravý životný štýl. "Očkovanie proti COVID-19 a chrípke chráni pacientov pred ťažkým priebehom ochorenia a vysoko odporúčané je hlavne pre starších ľudí, imunokopromitovaných pacientov, pacientov trpiacich viacerými ochoreniami, zdravotníkov či učiteľov," dodal lekár.