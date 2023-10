Radíme: Respiračné infekty sú nebezpečné u diabetikov či imobilných

Handlová 11. októbra (TASR) - Jesenné obdobie sa spája s nárastom počtu respiračných ochorení. Zdraví ľudia ich väčšinou prekonajú bez výraznejších problémov, nebezpečnejšie sú u pacientov s chronickými ochoreniami pľúc, srdca, dialyzovaných, diabetikov, imobilných alebo zle mobilných ľudí a u cirhotikov. Upozornil na to pneumológ nemocnice v Handlovej Jozef Kubík.



"Najčastejšie sa na jeseň objavujú respiračné virózy horných a dolných dýchacích ciest, najlepším príkladom je chrípka. Na vzostupe sú aj bakteriálne zápaly priedušiek a pľúc a samozrejme zhoršovanie chronických obštrukčných chorôb pľúc," načrtol Kubík.



Na stúpajúcom počte respiračných ochorení má podľa neho podiel viacero faktorov. "Znižuje sa intenzita slnečného žiarenia a aj jeho UV zložky, ktorá prirodzene zabíja vírusy a baktérie, zvyšuje sa vlhkosť vzduchu a znižuje teplota vzduchu, pričom teploty medzi nula až 15 stupňov Celzia sú ideálne pre množenie sa vírusov," priblížil s tým, že v prechodnom období jesene sa ľudia často nedostatočne obliekajú, nakoľko dni sú ešte pomerne teplé, ale noci a rána sú už chladné.



"Imunitu by mali ľudia posilňovať nielen pred jeseňou, ale priebežne, a to v podobe dostatočne pestrej a na vitamíny bohatej stravy, pravidelnej fyzickej aktivity či otužovania. Pred jeseňou, počas jesene a zimy môžem odporučiť zvýšiť príjem vitamínov C a D," ozrejmil Kubík.



Špecifickou skupinou sú deti, ktoré zo škôl a škôlok často prichádzajú s rôznymi infekciami. "Deti prekonávajú v kolektívoch veľa menších respiračných infektov, je to do určitej miery prirodzený stimul pre ich imunitu," vysvetlil Kubík. Podpora imunity u detí je podľa neho podobná ako u dospelých, v prevencii sú dôležité predovšetkým pravidelná fyzická aktivita a dostatok pestrej stravy bohatej na vitamíny. "Netreba však zabudnúť ani na očkovanie, ktoré pomáha budovať imunitu detí," podotkol.



Absolútna ochrana pred respiračnými ochoreniami podľa odborníka neexistuje, dôležité je v tomto prípade správanie ľudí. "Napríklad aj neobľúbené nosenie rúšok a respirátorov na miestach s veľkou koncentráciou ľudí je jeden z dôležitých ochranných prostriedkov na zníženie šírenia respiračných infekcií," poznamenal Kubík.



Podstatné však podľa neho je, aby ľudia s príznakmi respiračného ochorenia zostali doma, nechodili na miesta, kde sa nachádza väčšia koncentrácia ľudí v uzavretom priestore, ako sú supermarkety, obchodné centrá, kiná, MHD či čakárne u lekárov. "Okrem toho má v prevencii samozrejme vplyv aj nešpecifická podpora imunity," dodal.