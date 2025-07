Radíme: Riziko trombózy zvyšuje i dlhé sedenie či cesta lietadlom

Bánovce nad Bebravou 21. júla (TASR) - Trombóza nie je len problém starších. Riziko jej vzniku zvyšuje aj cesta lietadlom, dlhé sedenie v aute a užívanie antikoncepcie. Upozornila na to lekárka oddelenia dlhodobo chorých nemocnice v Bánovciach nad Bebravou Miriam Šatalová.



Trombóza je krvná zrazenina v cieve, ktorá zabraňuje normálnemu prietoku krvi cez obehový systém. Môže byť smrteľná a môže sa vyskytnúť v akomkoľvek veku, avšak riziko s vekom stúpa, pričom viac sú vznikom trombózy ohrozené ženy.



„Medzi najčastejšie príznaky trombózy dolných končatín patria opuch postihnutej končatiny, jej bolestivosť, tŕpnutie, mravčenie, brnenie, znížená citlivosť, zmena teploty - postihnutá končatina je na dotyk studenšia ako zdravá, zmena farby, ktorá sa začína v oblasti prstov a prechádza smerom nahor, v úvode bledosť, neskôr zmodranie, odborne cyanóza,“ priblížila lekárka.



Existuje viacero faktorov, pri ktorých je riziko vzniku krvnej zrazeniny vyššie. „Ostražitosť treba zvýšiť po pobyte v nemocnici, po chirurgickom zákroku, veľkej traume, akou je napríklad dopravná nehoda, pád, pri infekcii, zápalovom alebo autoimunitnom ochorení, aktívnej rakovine alebo chemoterapii, v prípade užívania antikoncepčných tabletiek s obsahom estrogénu a hormonálnej substitučnej liečby,“ vymenovala Šatalová. Rizikovými faktormi sú podľa nej aj tehotenstvo, obezita, genetické alebo získané poruchy zrážanlivosti, imobilita či dlhé cestovanie, teda viac ako štyri hodiny v lietadle, aute alebo vo vlaku.



K žilovej trombóze dolných končatín dochádza počas cesty lietadlom, no omnoho častejšie sa prejavuje približne do týždňa po lete. Samotný let totiž vytvára podmienky evokujúce vznik trombózy, a to v podobe nedostatku miesta, nemožnosti pohybovať končatinami, ich nútenej polohy a spustenia dolu, takisto zmien barometrického tlaku. „Riziková je aj svalová areflexia počas hlbokého spánku, keď sa znižuje činnosť svalovej pumpy. Stav sa zhoršuje požitím hypnotík alebo sedatív v snahe odstrániť strach z letu, najmä v kombinácii s alkoholom. Počas letu sa zo špecifických faktorov uplatňuje aj znížená vlhkosť vzduchu v kabíne, čo vedie k dehydratácii a následnému zahusteniu krvi,“ upozornila lekárka.



Odborníci poznajú niekoľko spôsobov, ako riziko vzniku krvnej zrazeniny minimalizovať. „Základnými preventívnymi opatreniami sú pohyb končatín - zohnutie a vystretie nôh, prejdenie sa vždy, keď je to možné, masáž dolných končatín, kompresívne pančuchy, dostatočný pitný režim, nepožívanie sedatív a hypnotík, vynechanie alkoholu a cigariet pred cestou, preventívne podanie heparínu lekárom či preventívne užitie kyseliny acetylsalicylovej pred cestou u rizikových pacientov,“ ozrejmila Šatalová.



V prípade, že človek už trombózu v minulosti prekonal, prípadne patrí do rizikových skupín, určite by sa mal pred dlhou cestou poradiť so svojím všeobecným lekárom, odporučila lekárka.