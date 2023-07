Radíme: Riziko hemoroidov počas tehotenstva možno znížiť prevenciou

Bratislava 12. júla (TASR) - V tehotenstve sa zvyšuje riziko vzniku hemoroidov. Ich veľkosť môže byť výraznejšia a bolesť môže byť intenzívnejšia. Riziko vzniku hemoroidov však možno eliminovať dodržiavaním viacerých preventívnych opatrení. Upozornila na to gynekologička Zuzana Kosibová.



"V tehotnosti pod vplyvom progesterónu prichádza k spomaleniu črevnej peristaltiky, k častejším obstipáciám (zápcha). Tá spolu so zvyšujúcim tlakom maternice (pod vplyvom zväčšujúceho sa objemu - rast plodu) spôsobuje väčší tlak aj na konečník a žily v oblasti malej panvy. Následne sa zhorší prietok v cievach v uvedenej oblasti a predisponuje k vzniku hemoroidov. Vznik hemoroidov podporuje aj fakt zvyšujúceho sa objemu krvi v tehotenskom organizme," priblížila.



Hemoroidy počas tehotenstva môžu byť dočasné a po pôrode môžu zmiznúť. Bežne sa však vyskytujú aj popôrodné hemoroidy. "Pri samotnom pôrode sa tlak na konečník násobí a môže danú situáciu už existujúcich hemoroidov zhoršovať, ale ide o krátkodobý stav, pri liečbe a prevencii následných komplikácií sa prechodné zhoršenie rýchlo upraví. Určite nie je dôvod na ukončenie tehotenstva cisárskym rezom z preventívnych dôvodov," ozrejmila Kosibová.



Častou komplikáciou po pôrode je podľa jej slov zápal hemoroidov. V tejto súvislosti poukázala na dôležitosť správnej liečby. Apeluje pre to na návštevu lekára. "V samotnej liečbe by som odporučila hlavne čapíky s protizápalovou, analgetickou a protiedematóznou zložkou a po pôrode aj s anestetickou zložkou," doplnila. Okrem liečby je potrebná aj dostatočná hygiena.



Riziko vzniku hemoroidov je podľa Kosibovej možné znížiť dodržiavaním preventívnych opatrení. "Určitej genetickej predispozícii sa nevyhneme, ale je možné riziko vzniku eliminovať správnou životosprávou, dostatočným príjmom tekutín, pestrou a vyváženou stravou s obsahom vlákniny, probiotickými kultúrami, dostatočnou pohybovou aktivitou a vyhýbaním sa sedavému spôsobu života. Pri sedení sa vyvarovať tvrdým a nepoddajným materiálom a pri cvičení preferovať cviky panvového dna," dodala.