Radíme: Riziko vzniku melanómu možno znížiť vyhýbaním sa opaľovaniu

Bratislava 18. mája (TASR) - Riziko vzniku melanómu možno znižovať dodržiavaním viacerých zásad, napríklad vyhýbaním sa opaľovaniu a soláriám. Pripomenul to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Odporučil chrániť sa pred slnkom, napríklad vhodným oblečením. "Noste pokrývku hlavy a slnečné okuliare s UV filtrom - melanocyty sa nachádzajú aj v očiach," upozornil ÚVZ. Úrad tiež zdôraznil význam prípravkov ochrany pred slnkom s vysokým ochranným faktorom. "Natrite sa krémom 30 minút pred pobytom na slnku. Opakovane aplikujte opaľovací krém aj počas dňa," doplnil úrad.



Ľuďom ďalej odporučil vyhýbať sa slnku v čase, keď je najintenzívnejšie. "Medzi 11.00 a 15.00 h vyhľadávajte tieň," doplnil ÚVZ. Pre prirodzené doplnenie vitamínu D podľa neho stačí aj relatívne krátky pobyt na slnku. "Opatrnosť vás o vitamín D neukráti," skonštatoval ÚVZ. Ľuďom so svetlou pokožkou odporučil pobyt na slnku bez ochranných prostriedkov na desať až 20 minút pred 10.00 alebo po 16.00 h. Ľuďom so svetlohnedou a tmavšou pokožkou zase v čase pred 11.00 alebo po 15.00 h.