Ako si užiť prázdniny s deťmi? Vyrazte do prírody či za kultúrou
Autor TASR
Bratislava 25. februára (TASR) - Rodičia môžu jarné prázdniny využiť na upevnenie zdravých stravovacích návykov. Ísť s dieťaťom na spoločný nákup lokálnych potravín a dovoliť mu, aby si vybralo zeleninu či ovocie, na ktoré má chuť. Následne si spolu s ním pripraviť obed alebo večeru. Odporúča to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na sociálnej sieti.
Voľné dni možno využiť aj na relax v prírode, na výlety v okolí alebo športovanie, ak to počasie dovolí. To podporí fyzickú kondíciu detí. ÚVZ tiež radí hlbšie preskúmať možnosti mesta - vyskúšať športoviská určené pre rodiny alebo vyraziť do historického centra a odhaliť históriu a kultúru mesta. Inšpiráciu môžu rodičia nájsť na weboch zameraných na aktivity s deťmi.
ÚVZ zároveň apeluje na potrebu stabilného denného režimu a pravidelnú spánkovú rutinu. Deťom môže podľa neho zachovanie režimu aj počas jarných prázdnin uľahčiť návrat do školy, podporiť pozornosť a pomôcť znížiť mieru únavy či podráždenosti. „Je dobré, ak deti trávia svoj voľný čas aktívne. Netlačte však počas spoločných aktivít na výkon, nepreťažujte ich a doprajte im počas prázdnin aj príležitosť oddychovať a obnoviť si sily,“ dodáva.
